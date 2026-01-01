Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Prodigy Con
Киноафиша Prodigy Con

Prodigy Con

18+
Возраст 18+

О концерте

Фестиваль Prodigy Con в Перми

В Перми готовится к открытию крупнейший в мире фестиваль, вдохновленный легендарной музыкой The Prodigy. Этот уникальный проект организован российским фан-коммьюнити и обещает незабываемые впечатления всем любителям электронной музыки.

Тематические DJ-сеты

На фестивале вас ждут экстраординарные тематические DJ-сеты от ведущих российских bass-артистов и лучших диджеев города. Здесь вы сможете услышать все хиты The Prodigy, а также лучшие треки из различных стилей электронной музыки за последние 30 лет.

Для всех поколений

Prodigy Con станет идеальным местом для тех, кто пережил расцвет танцевальной сцены 2000-х, а также для молодежи, которая хочет узнать о культуре того времени от своих родителей. Это событие вне жанровых рамок, где каждый сможет найти что-то для себя.

Следите за обновлениями

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного мероприятия! Следите за обновлениями о лайнапе и будьте готовы к ночи, полной музыки, танцев и невероятной атмосферы.

Купить билет на концерт Prodigy Con

Помощь с билетами
В других городах
Март
28 марта суббота
22:00
Radius Concert Hall Пермь, Уральская, 85, ТРК «Горный Хрусталь», 3 этаж
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Мегамозг. Родина тур
16+
Тяжелый рок
Мегамозг. Родина тур
20 марта в 19:00 Кама
от 1500 ₽
Пермский Stand Up клуб
18+
Юмор
Пермский Stand Up клуб
8 марта в 18:20 Звезды сошлись
от 800 ₽
Контрабас — живое звучание
6+
Классическая музыка
Контрабас — живое звучание
5 марта в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше