Фестиваль Prodigy Con в Перми

В Перми готовится к открытию крупнейший в мире фестиваль, вдохновленный легендарной музыкой The Prodigy. Этот уникальный проект организован российским фан-коммьюнити и обещает незабываемые впечатления всем любителям электронной музыки.

Тематические DJ-сеты

На фестивале вас ждут экстраординарные тематические DJ-сеты от ведущих российских bass-артистов и лучших диджеев города. Здесь вы сможете услышать все хиты The Prodigy, а также лучшие треки из различных стилей электронной музыки за последние 30 лет.

Для всех поколений

Prodigy Con станет идеальным местом для тех, кто пережил расцвет танцевальной сцены 2000-х, а также для молодежи, которая хочет узнать о культуре того времени от своих родителей. Это событие вне жанровых рамок, где каждый сможет найти что-то для себя.

Следите за обновлениями

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного мероприятия! Следите за обновлениями о лайнапе и будьте готовы к ночи, полной музыки, танцев и невероятной атмосферы.