Prodigy Con
Prodigy Con

Prodigy Con

18+
Возраст 18+

О концерте

Prodigy Con в Новосибирске: Фестиваль, который нельзя пропустить!

Лофт-парк «Подземка» в Новосибирске станет площадкой для мультиформатного фестиваля электронной музыки Prodigy Con, посвященного культовому творчеству группы The Prodigy. Этот уникальный и энергичный фестиваль организован российским фан-коммьюнити группы и соберет лучших диджеев из города и региона.

Музыка и атмосфера вечера

Гостям будут представлены эксклюзивные тематические DJ-сеты от ведущих российских bass-артистов. В программе фестиваля звучат все хиты The Prodigy и самые яркие треки из мира электронной музыки за последние 30 лет. Это отличная возможность для зрителей, застигнувших танцевальную сцену нулевых, вновь окунуться в атмосферу той эпохи, а также для молодежи, которая только знакомится с музыкальным наследием.

Звёзды фестиваля

Хедлайнером вечера станет проект Teddy Killerz — знаменитыми представителями драм-н-бейс сцены, которые специально для этого фестиваля подготовили 50 уникальных ремиксов на хиты The Prodigy. Также можно будет услышать сеты от Горди, основателя фестиваля и участника проекта BaseFace, который уже не раз делил сцену с легендами. В его программе — десятки оригинальных треков группы и оригинальные ремиксы на современные хиты EDM.

Дополнительные активности

Фестиваль включает в себя не только музыку. Гостям предложат участие в увлекательных квизах и розыгрышах. Также пройдет meet & greet с артистами, что подарит возможность поклонникам ближе познакомиться с их кумирами.

Не упустите шанс стать частью главного рейва сибирской весны и погрузиться в энергетику, которую подарит фестиваль Prodigy Con!

В других городах
Апрель
4 апреля суббота
19:30
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 3500 ₽
23:30
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1500 ₽

