Prodigy Con на Урале

Возвращение легендарного рейва Prodigy Con в Екатеринбург

В Екатеринбурге вновь пройдет рейв Prodigy Con, организованный российским фан-сообществом The Prodigy. Гостям представят эксклюзивные DJ-сеты от ведущих отечественных bass-артистов и лучших диджеев Урала. В программе — хиты The Prodigy и самые знаковые треки электронной музыки последних 30 лет.

Что ждет гостей на рейве?

На этом уникальном мероприятии будут звучать все хиты The Prodigy за одну ночь. Рейв становится настоящей находкой для тех, кто помнит танцевальную сцену нулевых, а также для молодежи, знакомой с музыкальной культурой через рассказавших им родителей.

Хедлайнеры вечера

Teddy Killerz — известный отечественный драм-н-бейс проект, который прославился на международной сцене. Специально для этой ночи они подготовили 50 ремиксов на треки The Prodigy, которые прозвучат в их эксклюзивном сете.

Gordy — основатель и активист российского фан-сообщества The Prodigy, многократно выступавший на одной сцене с легендами. Участник проекта BaseFace и экс-барабанщик The Prodigy Кирон Пеппер. В своем сете Горди исполнит множество оригинальных треков группы, а также дюжину своих собственных ремиксов на популярные EDM-композиции.

Не упустите шанс!

Не пропустите главный рейв уральской весны! Вас ждет незабываемая ночь, полная музыки, танцев и воспоминаний о золотых временах электронной сцене.