О концерте

Prodigy Con Legacy в Москве и Петербурге: Неповторимый трибьют рейв

Prodigy Con Legacy — это уникальный музыкальный вечер, который порадует поклонников легендарной группы The Prodigy. На этом тематическом рейве восемь маститых диджеев представят все семь альбомов коллектива, используя оригинальные треки, синглы, ремиксы и реворки, относящиеся к каждому из релизов.

Легендарные истории на каждой ноте

Каждое выступление диджеев будет сопровождаться тематическим видеорядом, который расскажет о ключевых моментах карьеры артистов и их альбомах. Вы сможете услышать не только известные хиты, но и редкие композиции, которые создадут атмосферу, пропитанную духом рейва и истории группы.

Кто станет частью Prodigy Con Legacy?

Список артистов будет объявлен позже, но уже сейчас можно говорить о грандиозности мероприятия. Prodigy Con — это трибьют-рейв номер один в мире, который проводится российским фан-сообществом группы на протяжении 26 лет. Это событие, которое не оставит равнодушным ни одного поклонника The Prodigy и рейв-культуры.

Стоит отметить, что это мероприятие не является концертом самой группы, что дает возможность фанатам насладиться многочисленными интерпретациями их музыки в одном вечере.

Октябрь
17 октября суббота
23:50
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 1500 ₽
В других городах
Октябрь
10 октября суббота
23:50
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
от 1500 ₽

