Prodigy Con 2026

Prodigy Con: Фестиваль электронной музыки 2026

Приготовьтесь к самому масштабному событию в мире электронной музыки! Мультижанровый фестиваль Prodigy Con вдохновлён творчеством легендарной группы The Prodigy и обещает стать незабываемым для всех поклонников корабля рейв-культуры.

Что вас ждёт на фестивале?

На протяжении 9 часов в самом большом клубе столицы зрители смогут насладиться выступлениями 30 артистов на 3 танцполах. Кроме того, фестиваль предложит:

фотовыставку,

лекторий,

квизы,

meet & greet с артистами.

Уникальное событие для фанатов

Prodigy Con посвящён 26-летию российского фан-сообщества и станет отличной возможностью для встреч с единомышленниками и обсуждений любимой музыки. Обратите внимание, это не концерт группы The Prodigy, а независимое мероприятие, которое объединит любителей их творчества.

Состав артистов

Имена артистов, которые выступят на фестивале, будут объявлены весной. Не упустите шанс стать частью этого уникального события и следите за новостями!