Prodigy Con 2026
Prodigy Con 2026

Prodigy Con 2026

Возраст 18+
О концерте

Prodigy Con: Фестиваль электронной музыки 2026

Приготовьтесь к самому масштабному событию в мире электронной музыки! Мультижанровый фестиваль Prodigy Con вдохновлён творчеством легендарной группы The Prodigy и обещает стать незабываемым для всех поклонников корабля рейв-культуры.

Что вас ждёт на фестивале?

На протяжении 9 часов в самом большом клубе столицы зрители смогут насладиться выступлениями 30 артистов на 3 танцполах. Кроме того, фестиваль предложит:

  • фотовыставку,
  • лекторий,
  • квизы,
  • meet & greet с артистами.

Уникальное событие для фанатов

Prodigy Con посвящён 26-летию российского фан-сообщества и станет отличной возможностью для встреч с единомышленниками и обсуждений любимой музыки. Обратите внимание, это не концерт группы The Prodigy, а независимое мероприятие, которое объединит любителей их творчества.

Состав артистов

Имена артистов, которые выступят на фестивале, будут объявлены весной. Не упустите шанс стать частью этого уникального события и следите за новостями!

Апрель
11 апреля суббота
21:00
Dex Москва, Шарикоподшипниковская, 13, стр. 32
от 2400 ₽
Апрель
25 апреля суббота
23:30
Sound Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Б, пространство «Порт Севкабель»
от 2400 ₽

Red Hot Chili Peppers tribute show! ГКЧП
18+
Рок
Red Hot Chili Peppers tribute show! ГКЧП
22 мая в 21:30 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Jazz Jam Christmass Edition
16+
Джаз
Jazz Jam Christmass Edition
23 апреля в 20:00 Louis
от 2000 ₽
БДО Петра Востокова
12+
Джаз
БДО Петра Востокова
8 апреля в 20:00 Клуб Алексея Козлова
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
