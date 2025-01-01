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Prodigy Con 2025
Киноафиша Prodigy Con 2025

Prodigy Con 2025

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Prodigy Con: Легендарный фестиваль электронной музыки в Перми!

После аншлага в двух столицах России, фестиваль Prodigy Con впервые пройдет в Перми! Это крупнейший в мире мультиформатный фестиваль, посвященный культовому творчеству группы The Prodigy. Если вы любите электронную музыку, это событие нельзя пропустить!

Звезды фестиваля

На Prodigy Con вас ждут эксклюзивные тематические DJ-сеты от ведущих российских bass-артистов и лучших диджеев Перми. Все хиты The Prodigy за одну ночь, а также лучшие треки из мира электронной музыки за последние 30 лет!

Рейв вне жанровых рамок

Фестиваль обещает стать настоящим рейвом, который не подчиняется жанровым ограничениям. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу, о которой будут говорить еще долго после завершения события.

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Не упустите шанс стать частью этого грандиозного мероприятия! Следите за нашими анонсами, чтобы быть в курсе выступающих артистов и других интересных новостей.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 24 октября
Radius Concert Hall Пермь, Уральская, 85, ТРК «Горный Хрусталь», 3 этаж
23:00 от 1200 ₽

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