Prodigy Con 2025

Возвращение легендарного фестиваля Prodigy Con на Урал

Легендарный фестиваль Prodigy Con вновь возвращается на Урал после прошлогодней феерии! Это крупнейший в мире мультиформатный фестиваль электронной музыки, посвященный творчеству культовой группы The Prodigy.

Даты и место проведения

На мероприятии вас ждут эксклюзивные тематические DJ-сеты от ведущих российских bass-артистов и лучших диджеев Урала. Все хиты The Prodigy будут исполнены за одну ночь, а также прозвучат лучшие треки всех жанров электронной музыки за последние 30 лет.

Два танцпола для настоящих ценителей

Фестиваль пройдет на двух танцполах клубов «Фабрика» и «Ц», предоставляя уникальную возможность насладиться рейвом вне жанровых рамок. Это событие, о котором будут говорить все, не оставит равнодушными ни одного поклонника электронной музыки.