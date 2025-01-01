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Prodigy Con 2025
Киноафиша Prodigy Con 2025

Prodigy Con 2025

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Возвращение легендарного фестиваля Prodigy Con на Урал

Легендарный фестиваль Prodigy Con вновь возвращается на Урал после прошлогодней феерии! Это крупнейший в мире мультиформатный фестиваль электронной музыки, посвященный творчеству культовой группы The Prodigy.

Даты и место проведения

На мероприятии вас ждут эксклюзивные тематические DJ-сеты от ведущих российских bass-артистов и лучших диджеев Урала. Все хиты The Prodigy будут исполнены за одну ночь, а также прозвучат лучшие треки всех жанров электронной музыки за последние 30 лет.

Два танцпола для настоящих ценителей

Фестиваль пройдет на двух танцполах клубов «Фабрика» и «Ц», предоставляя уникальную возможность насладиться рейвом вне жанровых рамок. Это событие, о котором будут говорить все, не оставит равнодушными ни одного поклонника электронной музыки.

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 25 октября
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
23:30 от 1200 ₽

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