Спектакль Проделки на Рождество

Чудеса Нового года: спектакль и мастер-класс

6-8 января в 11:00, 13:00 и 15:30 на сцене пройдет спектакль «Новый Год и Рождество». Это время настоящих чудес! В центре сюжета — котенок Финдус, который верит в Деда Мороза и его подарки.

Его хозяин, Петсон, стареет, и его вера в волшебство начинает угасать. Он решает не огорчать своего любимого кота и мастерит механического Деда Мороза, чтобы вернуть магию в их жизнь.

Увлекательный мастер-класс

После спектакля в 16:30 всех зрителей ждет увлекательный мастер-класс по валянию из шерсти. На занятии вы сможете создать волшебный домик-подсвечник. Это отличная возможность проявить свою креативность и сделать подарок себе или близким!

Имейте в виду, количество билетов ограничено. Не упустите шанс оказаться в мире Нового года и рождественских чудес!