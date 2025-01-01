Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Проделки Мышиного короля
Билеты от 800₽
Киноафиша Проделки Мышиного короля

Спектакль Проделки Мышиного короля

Постановка
Театр марионеток 0+
Режиссер Илья Понизовкин
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Новогодний интерактивный спектакль для детей

Приглашаем вас на увлекательный интерактивный спектакль по знаменитой сказке Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Эта история знакома каждому и по-прежнему остается любимой с детства. Она в очередной раз подарит зрителям ощущение настоящего рождественского чуда.

Представьте: елка украшена, вокруг нее романтично разложены подарки, а в воздухе витает сладкий аромат праздничных пирогов и смолы. Свечи тихо мерцают в окнах, а звезды на небе становятся все ярче. Это время, когда возможно все, даже самое невероятное и волшебное.

Ключевые моменты спектакля

В нашем спектакле игрушечные солдатики оживают и становятся настоящим войском, куколки исполняют костюмированные танцы, а главная героиня — маленькая девочка — проявляет силу и храбрость, удивляя даже самых смелых солдат. Показано, что истинное чудо заключается не в сладостях и свечах, а в маленьком, но горячем сердце, способном любить.

С момента создания этой сказки и до наших дней она остается самой рождественской и волшебной из всех. Не упустите шанс погрузиться в этот удивительный мир вместе с нами!

Формат спектакля

Спектакль проходит в уникальном формате Театрального кафе, что создает атмосферу уюта и интерактивности. Это отличный способ встретить праздники и насладиться рождественским чудом в компании друзей и близких.

Купить билет на спектакль Проделки Мышиного короля

Помощь с билетами
Ноябрь
Декабрь
Январь
28 ноября пятница
12:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
17 декабря среда
12:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 800 ₽
21 декабря воскресенье
17:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
22 декабря понедельник
10:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
24 декабря среда
17:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
25 декабря четверг
10:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
27 декабря суббота
17:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
28 декабря воскресенье
10:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
30 декабря вторник
17:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
31 декабря среда
10:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
3 января суббота
17:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
4 января воскресенье
10:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
6 января вторник
17:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
7 января среда
10:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
9 января пятница
17:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
10 января суббота
10:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Вишневый сад
16+
Драма
Вишневый сад
16 декабря в 19:00 Ленком Марка Захарова
от 1100 ₽
Тайна Снежной Королевы. Музыкальный спектакль
0+
Детские елки Детский
Тайна Снежной Королевы. Музыкальный спектакль
28 декабря в 17:00 Фольклорный центр «Москва»
от 500 ₽
Богатыри
6+
Детский
Богатыри
3 января в 15:00 Театр на Цветном
от 990 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше