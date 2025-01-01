Меню
Проделки Мышиного короля
Билеты от 1000₽
Киноафиша Проделки Мышиного короля

Спектакль Проделки Мышиного короля

0+
Режиссер Илья Понизовкин
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Детский спектакль «Проделки Мышиного короля» в Московском Театре марионеток

Приглашаем вас на интерактивный спектакль по знаменитой сказке Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Эта история знакома каждому и остается любимой с детства. В сочетании с музыкой П. И. Чайковского она вновь напомнит вам о настоящем рождественском чуде.

Волшебная атмосфера праздника

Когда елка наряжена, а подарки в пестрых коробочках толпятся возле нее, в воздухе витает аромат праздничных пирогов и смолы. В окнах зажигаются свечи, а на небе все больше звезд — приходит время, когда возможно все, даже самое невероятное и волшебное.

Сюжет спектакля

В спектакле игрушечные солдатики становятся настоящим войском, куклы танцуют и хвалятся нарядами. А маленькая девочка, их хозяйка, оказывается сильнее самого бравого солдата и совершает настоящий подвиг. Чудо кроется не в сладких пирогах и зажженных свечах, а в маленьком, но горячем сердце, способном любить.

Почему стоит посетить спектакль?

Наверное, именно поэтому с момента создания этой сказки и до наших дней она не перестает быть самой рождественской и самой волшебной из всех. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу чудес и волшебства!

*Спектакль проходит в уникальном формате Театрального кафе.

28 ноября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
12:00 от 1000 ₽

