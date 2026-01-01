Спектакль Проделки Майсары

Приглашаем вас на яркую и искромётную комедию, полную забавных ситуаций и остроумных диалогов. Эта постановка способна заставить вас смеяться от души и наслаждаться каждым моментом представления. Неожиданные повороты сюжета сделают вечер незабываемым.
Спектакль поставлен талантливым режиссёром Рустемом Хакимовым, который известен своим уникальным подходом к театру и умением создавать незабываемые образы на сцене.
Обратите внимание: состав исполнителей может изменяться без дополнительного уведомления, так что следите за новостями театра!