Спектакль Проделки Майсары

Искрометная комедия на сцене Театра Мустая Карима

Приглашаем вас на яркую и искромётную комедию, полную забавных ситуаций и остроумных диалогов. Эта постановка способна заставить вас смеяться от души и наслаждаться каждым моментом представления. Неожиданные повороты сюжета сделают вечер незабываемым.

В ролях

Гульшат Гайсина

Нагим Нургалин

Рамзиль Сальманов

Салават Юлдашбаев

Магафур Усманов

Венер Камалов

Абзелил Утябаев

Байегет Мухарлямов

Наркас Калмурзина

Зульмара Карабулатова

Динислам Сафин

Вадим Хайруллин

Венер Сунагатов

Режиссура

Спектакль поставлен талантливым режиссёром Рустемом Хакимовым, который известен своим уникальным подходом к театру и умением создавать незабываемые образы на сцене.

Обратите внимание: состав исполнителей может изменяться без дополнительного уведомления, так что следите за новостями театра!