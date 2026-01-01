Оповещения от Киноафиши
Проделки Майсары
Спектакль Проделки Майсары

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 12+
Продолжительность 100 минут
Возраст 12+

О спектакле

Искрометная комедия на сцене Театра Мустая Карима

Приглашаем вас на яркую и искромётную комедию, полную забавных ситуаций и остроумных диалогов. Эта постановка способна заставить вас смеяться от души и наслаждаться каждым моментом представления. Неожиданные повороты сюжета сделают вечер незабываемым.

В ролях

  • Гульшат Гайсина
  • Нагим Нургалин
  • Рамзиль Сальманов
  • Салават Юлдашбаев
  • Магафур Усманов
  • Венер Камалов
  • Абзелил Утябаев
  • Байегет Мухарлямов
  • Наркас Калмурзина
  • Зульмара Карабулатова
  • Динислам Сафин
  • Вадим Хайруллин
  • Венер Сунагатов

Режиссура

Спектакль поставлен талантливым режиссёром Рустемом Хакимовым, который известен своим уникальным подходом к театру и умением создавать незабываемые образы на сцене.

Обратите внимание: состав исполнителей может изменяться без дополнительного уведомления, так что следите за новостями театра!

Март
Апрель
7 марта суббота
18:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 600 ₽
5 апреля воскресенье
18:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 600 ₽

