Спектакль Проделки хитрецов

Приглашаем вас на захватывающее театральное представление «Проделки хитрецов»! Погрузитесь в атмосферу восточного базара и чайханы, где вас ждут увлекательные истории о мудром и справедливом хитреце и его верном осле.
Не упустите возможность увидеть, как хитрец обманет самодовольного эмира, накажет злого ростовщика и завоюет сердце самой красивой девушки Бухары. Каждое действие героя наполнено неожиданными поворотами и юмором, которые заставят вас смеяться и переживать за судьбу персонажей.
Режиссер Анастасия Старцева делится своими мыслями о спектакле: «На каждую хитрость найдется еще большая хитрость. Как бы не пришлось остаться в дураках тому, кто решил стать самым отъявленным хитрецом в мире! Всегда найдется тот, кто спасет мир от несправедливости и явит миру добро!»
В спектакле участвуют талантливые актеры:
Не пропустите этот яркий спектакль, который поднимет настроение и оставит множество положительных эмоций!