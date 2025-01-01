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Проделки хитрецов
Киноафиша Проделки хитрецов

Спектакль Проделки хитрецов

12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Захватывающее театральное представление в атмосфере восточного базара

Приглашаем вас на захватывающее театральное представление «Проделки хитрецов»! Погрузитесь в атмосферу восточного базара и чайханы, где вас ждут увлекательные истории о мудром и справедливом хитреце и его верном осле.

Завораживающие приключения

Не упустите возможность увидеть, как хитрец обманет самодовольного эмира, накажет злого ростовщика и завоюет сердце самой красивой девушки Бухары. Каждое действие героя наполнено неожиданными поворотами и юмором, которые заставят вас смеяться и переживать за судьбу персонажей.

Мудрость и хитрость

Режиссер Анастасия Старцева делится своими мыслями о спектакле: «На каждую хитрость найдется еще большая хитрость. Как бы не пришлось остаться в дураках тому, кто решил стать самым отъявленным хитрецом в мире! Всегда найдется тот, кто спасет мир от несправедливости и явит миру добро!»

В составе актеров

В спектакле участвуют талантливые актеры:

  • Алексей Осипов
  • Таисия Галочкина
  • Евгений Сизов
  • Заслуженный артист РФ Валерий Ростов
  • Александр Карпов
  • Кирилл Фриц
  • Тимофей Греков
  • Виталий Сосой
  • Тимофей Петров
  • Евгений Сухотерин
  • Данил Супрун
  • Народный артист РФ Анатолий Звонов
  • Григорий Волокитин
  • Владимир Крутов
  • Никита Заикин
  • Евгений Лыков
  • Димитрий Пономарёв
  • Ангелина Лыкова
  • Валерия Харитоненко
  • Вероника Супрун
  • Ирина Коломиец
  • Галина Волокитина

Не пропустите этот яркий спектакль, который поднимет настроение и оставит множество положительных эмоций!

Режиссер
Анастасия Старцева
В ролях
Алексей Осипов
Таисия Галочкина
Евгений Сизов
Валерий Ростов
Александр Карпов

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 4 октября
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
11:00 от 300 ₽

Фотографии

Проделки хитрецов Проделки хитрецов Проделки хитрецов Проделки хитрецов Проделки хитрецов Проделки хитрецов

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