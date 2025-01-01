Спектакль Проделки хитрецов

Захватывающее театральное представление в атмосфере восточного базара

Приглашаем вас на захватывающее театральное представление «Проделки хитрецов»! Погрузитесь в атмосферу восточного базара и чайханы, где вас ждут увлекательные истории о мудром и справедливом хитреце и его верном осле.

Завораживающие приключения

Не упустите возможность увидеть, как хитрец обманет самодовольного эмира, накажет злого ростовщика и завоюет сердце самой красивой девушки Бухары. Каждое действие героя наполнено неожиданными поворотами и юмором, которые заставят вас смеяться и переживать за судьбу персонажей.

Мудрость и хитрость

Режиссер Анастасия Старцева делится своими мыслями о спектакле: «На каждую хитрость найдется еще большая хитрость. Как бы не пришлось остаться в дураках тому, кто решил стать самым отъявленным хитрецом в мире! Всегда найдется тот, кто спасет мир от несправедливости и явит миру добро!»

В составе актеров

В спектакле участвуют талантливые актеры:

Алексей Осипов

Таисия Галочкина

Евгений Сизов

Заслуженный артист РФ Валерий Ростов

Александр Карпов

Кирилл Фриц

Тимофей Греков

Виталий Сосой

Тимофей Петров

Евгений Сухотерин

Данил Супрун

Народный артист РФ Анатолий Звонов

Григорий Волокитин

Владимир Крутов

Никита Заикин

Евгений Лыков

Димитрий Пономарёв

Ангелина Лыкова

Валерия Харитоненко

Вероника Супрун

Ирина Коломиец

Галина Волокитина

Не пропустите этот яркий спектакль, который поднимет настроение и оставит множество положительных эмоций!