Спектакль Проделки Эмиля из Лённеберги

В Театральной Долине состоится спектакль по мотивам произведения Астрид Линдгрен о мальчике Эмиле, который известен своими шалостями и упрямством. Эмиль вызывает недовольство взрослых, однако его смелый поступок меняет их отношение к нему.
Особенностью постановки является участие юных артистов — ученики театральных студий города выйдут на сцену вместе с профессиональными актёрами. Это создаст уникальную атмосферу и позволит ребятам продемонстрировать свои таланты.
Постановку ведёт талантливая режиссёр Лариса Артёмова, известная своими семейными спектаклями. Она прекрасно понимает, как сделать историю не только увлекательной, но и поучительной для юной аудитории.
Спектакль будет интересен всем, кто ценит поучительные истории и семейные постановки. Это отличная возможность для родителей провести время с детьми, наслаждаясь качественным театром.