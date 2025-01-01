Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Проделки Эмиля из Лённеберги
Киноафиша Проделки Эмиля из Лённеберги

Спектакль Проделки Эмиля из Лённеберги

6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О спектакле

Эмиль из Лённеберги: спектакль для всей семьи в Театральной Долине

В Театральной Долине состоится спектакль по мотивам произведения Астрид Линдгрен о мальчике Эмиле, который известен своими шалостями и упрямством. Эмиль вызывает недовольство взрослых, однако его смелый поступок меняет их отношение к нему.

Дети на сцене

Особенностью постановки является участие юных артистов — ученики театральных студий города выйдут на сцену вместе с профессиональными актёрами. Это создаст уникальную атмосферу и позволит ребятам продемонстрировать свои таланты.

Режиссура и содержание

Постановку ведёт талантливая режиссёр Лариса Артёмова, известная своими семейными спектаклями. Она прекрасно понимает, как сделать историю не только увлекательной, но и поучительной для юной аудитории.

Для кого этот спектакль?

Спектакль будет интересен всем, кто ценит поучительные истории и семейные постановки. Это отличная возможность для родителей провести время с детьми, наслаждаясь качественным театром.

Купить билет на спектакль Проделки Эмиля из Лённеберги

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
14 декабря воскресенье
12:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 800 ₽
7 января среда
12:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 800 ₽

Фотографии

Проделки Эмиля из Лённеберги Проделки Эмиля из Лённеберги

В ближайшие дни

Подарок снегурочки, или Волшебники тоже ошибаются
0+
Детский Музыка
Подарок снегурочки, или Волшебники тоже ошибаются
28 декабря в 13:30 ДК им. Ленсовета
от 1500 ₽
Фестиваль «Золотая Маска». Маленький концерт для фортепиано с медведем
6+
Детский Кукольный
Фестиваль «Золотая Маска». Маленький концерт для фортепиано с медведем
17 января в 11:00 Большой театр кукол
от 1100 ₽
Снежинка
0+
Детские елки Детский Музыка Иммерсивный
Снежинка
2 января в 16:00 Выборгский ДК
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше