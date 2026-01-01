Музыкальный спектакль по мотивам романа Виктора Добросоцкого «Продавец игрушек»

Новый год – это время, когда каждый находит в празднике что-то особенное:

«Пора чудес и подлинного волшебства», – скажут одни.

«Лишняя возможность повеселиться и душевно провести время», – скажут другие.

«Прекрасный повод удивить близких подарками и приятными сюрпризами», – добавят третьи.

Программа для всей семьи

В этом году культурный центр «Меридиан» подготовил подарок, который невозможно уместить в мешок Деда Мороза: с 24 декабря по 6 января состоится музыкальная премьера спектакля «Продавец игрушек». Постановка по одноименному роману Виктора Добросоцкого окунет зрителей в атмосферу доброй новогодней сказки. Это трогательная история о том, как два любящих сердца обрели друг друга в преддверии самого любимого праздника в России.

Программа до спектакля

В стоимость билета включена анимационная программа:

В отдельном фойе с большой новогодней ёлкой вас будут ждать Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с ними можно спеть новогодние песни, поучаствовать в хороводе и загадать желания. Продолжительность программы – 30 минут, начало за 40 минут до спектакля.

Аквагрим, мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек и почта Деда Мороза на втором этаже – за 50 минут до начала спектакля.

Особенности спектакля

Музыкальный спектакль «Продавец игрушек» порадует зрителей:

Прекрасными песнями и музыкой композитора Олега Михайлова и поэта Льва Яковлева.

Живыми голосами и живой музыкой, создающей атмосферу настоящей сказки.

Участием доброго Деда Мороза, который вовлечет детей в увлекательные игры и подарит незабываемые эмоции.

Актеры и творческая команда

Главные роли: Николя – Сергей Писарев/Борис Рябухин, Мадам Берсен – Екатерина Миронычева/Екатерина Французова, Месье Дюпон – Данила Чернецов/Семен Мусатов, и другие.

Николя – Сергей Писарев/Борис Рябухин, Мадам Берсен – Екатерина Миронычева/Екатерина Французова, Месье Дюпон – Данила Чернецов/Семен Мусатов, и другие. Музыканты: Олег Михайлов (рояль), Дмитрий Сибирцев (рояль), Александр Чеботарев (ударные), Михаил Хохлов (бас-гитара), Максим Токаев (аккордеон).

Олег Михайлов (рояль), Дмитрий Сибирцев (рояль), Александр Чеботарев (ударные), Михаил Хохлов (бас-гитара), Максим Токаев (аккордеон). Творческая группа: Режиссер – Вячеслав Зыков, хореограф – Зоя Полякова, продюсер – Дмитрий Сибирцев, автор идеи – Евгения Шубарева, композитор – Олег Михайлов.

Заключение

Подарите себе и своей семье праздник, полный чудес и музыки. Спектакль «Продавец игрушек» станет незабываемым событием, создающим идеальное новогоднее настроение.