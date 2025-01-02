Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Продавец дождя
Киноафиша Продавец дождя

Спектакль Продавец дождя

Классическая бродвейская пьеса об авантюристе, возвращающем людям надежду 12+
Продолжительность 2 часа 25 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Продавец дождя: история любви и веры в чудеса

В сердце небольшого городка, где засуха оставила свой след, живет скромная Лиззи. Ее сердце томится не только от недостатка воды, но и от неутоленной жажды любви к местному холостяку. И вот, когда кажется, что надежды нет, на пороге ее дома появляется загадочный продавец дождя.

Билл Старбак: мужчина, способный изменить все

За сорок шесть долларов и обещание вызвать дождь, Билл Старбак вносит в жизнь Лиззи нечто большее, чем просто осадки. Он — волшебник, мошенник или сумасшедший? Но прежде всего, он мужчина, который заставляет Лиззи увидеть себя желанной и прекрасной.

Павел Поляков в роли авантюриста

Главный герой — авантюрист с обаянием и остроумием, решительный и уверенный в своей удаче. Режиссер Александр Зыков уверен, что Павел Поляков идеально подходит для этой роли, сочетая в себе мужественность и легкость, необходимые для убедительности персонажа.

Простая мудрость жизни

Спектакль «Продавец дождя» предлагает зрителям почувствовать, что для счастья нужно не так уж и много. Александр Зыков находит в этой истории простую, но глубокую мудрость, напоминая, что иногда мы делаем из мухи слона, забывая о простых радостях жизни.

Приглашаем вас окунуться в мир «Продавца дождя», где каждый найдет что-то свое.

Режиссер
Александр Зыков
В ролях
Вадим Гусельников
Константин Телегин
Павел Поляков
Владимир Лемешонок
Андрей Черных

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 17 октября
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19
18:30 от 500 ₽

Фотографии

Продавец дождя Продавец дождя Продавец дождя Продавец дождя Продавец дождя Продавец дождя Продавец дождя Продавец дождя Продавец дождя

В ближайшие дни

Сказка о глупом мышонке
6+
Детский
Сказка о глупом мышонке
24 августа в 17:00 Пилигримы
от 750 ₽
Теремок
0+
Детский Кукольный
Теремок
29 августа в 11:00 Новосибирский театр кукол
от 350 ₽
Танцуй со мной
16+
Драма
Танцуй со мной
18 сентября в 19:00 Дом ученых
от 2000 ₽
Новости
Куда сходить на новогодних каникулах в Новосибирске?
Куда сходить на новогодних каникулах в Новосибирске? Новогодние ёлки в Новосибирске начинаются задолго до самого Нового года. Хотя в декабре здесь всегда много снега, главное — это волшебная атмосфера, которая царит на новогодних спектаклях. Найти развлечение на новогодние каникулы в Новосибирске очень легко. Если вы хотите ощутить настоящее чудо и зарядиться праздничным настроением, то отправляйтесь в театр! Здесь вас ждут красочные шоу, захватывающие истории и, конечно, незабываемые встречи с любимыми героями. Лучшие новогодние спектакли в Новосибирске для похода с детьми, с семьей и с друзьями в нашей новой подборке.
Написать
14 октября 2024 06:09
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше