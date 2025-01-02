За сорок шесть долларов и обещание вызвать дождь, Билл Старбак вносит в жизнь Лиззи нечто большее, чем просто осадки. Он — волшебник, мошенник или сумасшедший? Но прежде всего, он мужчина, который заставляет Лиззи увидеть себя желанной и прекрасной.
Главный герой — авантюрист с обаянием и остроумием, решительный и уверенный в своей удаче. Режиссер Александр Зыков уверен, что Павел Поляков идеально подходит для этой роли, сочетая в себе мужественность и легкость, необходимые для убедительности персонажа.
Спектакль «Продавец дождя» предлагает зрителям почувствовать, что для счастья нужно не так уж и много. Александр Зыков находит в этой истории простую, но глубокую мудрость, напоминая, что иногда мы делаем из мухи слона, забывая о простых радостях жизни.
Приглашаем вас окунуться в мир «Продавца дождя», где каждый найдет что-то свое.