Спектакль по пьесе Ричарда Нэша

Спектакль «Продавец дождя» в театре на набережной представит зрителям драматическую историю по пьесе Ричарда Нэша. Действие происходит в Америке 30-х годов, в период, когда страна испытывает жестокие испытания – Великая депрессия и природные катастрофы.

Сюжет

На маленький провинциальный городок на юге наваливаются не только экономические трудности, но и природные бедствия. Засуха, изнуряющая жара, пересохшие реки и трещины на земле – жители города находятся на грани отчаяния. Едва ли кто-то верит в возможность спасительного дождя. Вера и доброта в их сердцах мучительно угасают.

В руках судьбы оказывается странник, который не утратил надежды на чудо. Он верит в возможность дождя, как и в силу человеческого благородства и любви. Смогут ли жители услышать его и природу в их страданиях? Смогут ли они найти смелость и решимость, чтобы пережить эти ужасные времена?

Не пропустите!

Спектакль затрагивает важные темы и вызывает глубокие эмоции, что делает его актуальным даже в современном мире. «Продавец дождя» — это не только история о борьбе за выживание, но и о бесконечной надежде. Приходите, чтобы узнать, сможет ли герой изменить судьбу городка и возвратить людям веру в чудо!