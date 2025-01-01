Надежда на дождь: спектакль «Продавец дождя» в Театре Поколение

Пьеса, не утратившая своей актуальности даже спустя четверть века после своего создания, вновь выходит на сцену. В центре сюжета – семья фермеров, переживающих не только продолжительную засуху, но и неудачи в личной жизни своей единственной дочери и сестры. Их объединяет стремление к позитивным переменам, которое внушает им странствующий Продавец дождя.

Тайна и притяжение

Продавец дождя – таинственная и притягательная личность, которая не просто предвещает перемены, но и словно пробуждает героев от их повседневного сна. Его появление становится поворотным моментом в жизни фермеров, заставляя их пересмотреть свои ценности и мечты.

Приходите на спектакль «Продавец дождя» и погрузитесь в мир надежды и перемен, где каждый герой ищет свой путь к счастью.