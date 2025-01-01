Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Продавец дождя
Киноафиша Продавец дождя

Спектакль Продавец дождя

Постановка
Поколение. Сцена на улице Радио 12+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Надежда на дождь: спектакль «Продавец дождя» в Театре Поколение

Пьеса, не утратившая своей актуальности даже спустя четверть века после своего создания, вновь выходит на сцену. В центре сюжета – семья фермеров, переживающих не только продолжительную засуху, но и неудачи в личной жизни своей единственной дочери и сестры. Их объединяет стремление к позитивным переменам, которое внушает им странствующий Продавец дождя.

Тайна и притяжение

Продавец дождя – таинственная и притягательная личность, которая не просто предвещает перемены, но и словно пробуждает героев от их повседневного сна. Его появление становится поворотным моментом в жизни фермеров, заставляя их пересмотреть свои ценности и мечты.

Приходите на спектакль «Продавец дождя» и погрузитесь в мир надежды и перемен, где каждый герой ищет свой путь к счастью.

Режиссер
Игорь Сиренко
В ролях
Михаил Жиров
Мария Ганджа
Юрий Бессонов
Виталий Лаптев
Валерий Синченко
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше