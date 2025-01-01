Меню
Проданный смех
Киноафиша Проданный смех

Спектакль Проданный смех

6+
Режиссер Алексей Истомин
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль с фокусами, сюрпризами и цирковым шоу в ДК Железнодорожников

Приглашаем вас на необыкновенный музыкальный спектакль, основанный на трогательной и фантастической повести Дж. Крюса «Тим Талер или Проданный смех». Эта история о том, как одна выгодная сделка может обернуться настоящим испытанием для юного героя.

Сюжет

Главный герой, малыш Тим, рано теряет мать и отца. Его жизнь с мачехой становится невыносимой, и единственным спасением для него остается жизнерадостный смех. Однажды Тим встречает загадочного мистера Треча (Черт наоборот), который предлагает ему невероятный обмен: удача в спорах взамен на его смех. С этого момента жизнь Тима меняется — он может решить любые финансовые трудности. Однако возникает вопрос: станет ли он счастливее? Каковы последствия его выбора, и сможет ли он вернуть обратно свое счастье и звонкий смех?

Формат спектакля

«Тим Талер или Проданный смех» — это не просто театральная постановка. Это захватывающее шоу, наполненное фокусами, сюрпризами и фантастическими неожиданностями, которые не оставят равнодушными зрителей. Цирковое шоу добавляет особую атмосферу и делает спектакль еще более увлекательным.

Интересные факты

  • Спектакль основан на культовой повести, которая была переведена на более чем 30 языков.
  • В 2017 году повесть была экранизирована, получив положительные отзывы зрителей.
  • Музыкальные номера в спектакле написаны известными композиторами, что делает каждую сцену еще более запоминающейся.

Не упустите возможность увидеть «Тим Талер или Проданный смех» на сцене! Это яркое и незабываемое событие станет настоящим подарком для всей семьи.

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 11 октября
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
12:00 от 500 ₽

Фотографии

Проданный смех Проданный смех

