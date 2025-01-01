Концерт кубинской музыки

Приглашаем вас на зажигательный концерт музыкального проекта ProCuban, основанного кубинским басистом, аранжировщиком и музыкальным директором Луисом Адрианом Менесесом.

Музыкальное путешествие в ритме Кубы

ProCuban — это современная кубинская музыка, которая покоряет танцполы по всему миру. Коллектив приглашает вас в захватывающее музыкальное путешествие, где кубинские ритмы сальсы, сона, тимбы и румбы переплетаются с элементами современной музыки, сохраняя при этом аутентичные корни.

Яркие и запоминающиеся выступления профессиональных кубинских музыкантов делают этот концерт событием, которое не хочется пропустить. Независимо от того, танцуете ли вы сальсу или просто любите зажигательные латиноамериканские ритмы, этот вечер подарит вам энергию и эмоции Кубы!

Важные детали

Ресторан располагает двумя залами. Сцена находится в первом зале, во втором зале идет трансляция на видеоэкраны.

Приходите за музыкой, танцами и яркими впечатлениями — ProCuban подарит вам незабываемый вечер!