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ProCuban
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ProCuban

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт кубинской музыки

Приглашаем вас на зажигательный концерт музыкального проекта ProCuban, основанного кубинским басистом, аранжировщиком и музыкальным директором Луисом Адрианом Менесесом.

Музыкальное путешествие в ритме Кубы

ProCuban — это современная кубинская музыка, которая покоряет танцполы по всему миру. Коллектив приглашает вас в захватывающее музыкальное путешествие, где кубинские ритмы сальсы, сона, тимбы и румбы переплетаются с элементами современной музыки, сохраняя при этом аутентичные корни.

Яркие и запоминающиеся выступления профессиональных кубинских музыкантов делают этот концерт событием, которое не хочется пропустить. Независимо от того, танцуете ли вы сальсу или просто любите зажигательные латиноамериканские ритмы, этот вечер подарит вам энергию и эмоции Кубы!

Важные детали

Ресторан располагает двумя залами. Сцена находится в первом зале, во втором зале идет трансляция на видеоэкраны.

Приходите за музыкой, танцами и яркими впечатлениями — ProCuban подарит вам незабываемый вечер!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Noisy River Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59
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Санкт-Петербург, 8 августа
Noisy River Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59
20:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Noisy River Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59
20:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Noisy River Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59
20:00 от 800 ₽

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