Спектакль Процесс

Кафкианский Процесс в Александринском театре

Интерпретация Аттилы Видянского

«Процесс» — второй спектакль, над которым работает в Александринском театре Аттила Видянский, один из ведущих деятелей современной европейской сцены и художественный руководитель Венгерского Национального театра. Выбор этой пьесы для постановки Видянским кажется особенно закономерным, учитывая его философский подход к режиссуре и личные интересы.

Творчество Франца Кафки

Роман «Процесс» был написан Францем Кафкой в 1914-1915 годах и опубликован посмертно в 1925 году. Кафка, родившийся 3 июля 1883 года в Австро-Венгрии и умерший 3 июня 1924 года, оставил глубокое наследие в мировой литературе. Его творчество, включая «Процесс», представляет собой философское исследование человеческого существования и бюрократии.

Сюжет и философия

Роман начинается с загадочной фразы: «Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест». Этот вводный момент задаёт тон всему произведению, погружая читателя в мир, где абсурдность и бюрократия становятся неотъемлемыми частями человеческой судьбы.

Актуальность постановки

Аттила Видянский привносит в постановку «Процесса» свой уникальный взгляд на эту классическую историю, исследуя её философские и психологические глубины. Спектакль в Александринском театре обещает стать значимым событием, отражая современные интерпретации вечных тем Кафки.