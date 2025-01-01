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Спектакль Процесс

Постановка
Александринский театр 18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Кафкианский Процесс в Александринском театре

Интерпретация Аттилы Видянского

«Процесс» — второй спектакль, над которым работает в Александринском театре Аттила Видянский, один из ведущих деятелей современной европейской сцены и художественный руководитель Венгерского Национального театра. Выбор этой пьесы для постановки Видянским кажется особенно закономерным, учитывая его философский подход к режиссуре и личные интересы.

Творчество Франца Кафки

Роман «Процесс» был написан Францем Кафкой в 1914-1915 годах и опубликован посмертно в 1925 году. Кафка, родившийся 3 июля 1883 года в Австро-Венгрии и умерший 3 июня 1924 года, оставил глубокое наследие в мировой литературе. Его творчество, включая «Процесс», представляет собой философское исследование человеческого существования и бюрократии.

Сюжет и философия

Роман начинается с загадочной фразы: «Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест». Этот вводный момент задаёт тон всему произведению, погружая читателя в мир, где абсурдность и бюрократия становятся неотъемлемыми частями человеческой судьбы.

Актуальность постановки

Аттила Видянский привносит в постановку «Процесса» свой уникальный взгляд на эту классическую историю, исследуя её философские и психологические глубины. Спектакль в Александринском театре обещает стать значимым событием, отражая современные интерпретации вечных тем Кафки.

Режиссер
Аттила Виднянский
В ролях
Иван Трус
Юлия Соколова
Олеся Соколова
Сергей Мардарь
Алиса Шидловская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 29 октября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 500 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Режут, как свинью. Рецензия на спектакль «Процесс» в Александринском театре

Кафку читать тяжело. Спектакли по роману Кафки смотреть также непросто. Но это обязательно нужно делать, потому что его книги прекрасны в своём абсурде и полном отчаяния символизме.

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