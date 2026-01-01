Оповещения от Киноафиши
Пробуждение
Киноафиша Пробуждение

Спектакль Пробуждение

Постановка
Тотальный театр
Режиссер Антон Зайцев
Продолжительность 90 минут

О спектакле

Пробуждение: Современное прочтение древнего эпоса

Спектакль «Пробуждение» предлагает зрителям уникальную интерпретацию одного из самых древних литературных произведений — «Эпоса о Гильгамеше». Это совершенно новый взгляд на классическую историю, который сочетает глубокий смысл и выдающееся актерское мастерство.

Язык пластического театра

В «Пробуждении» слова отходят на второй план, предоставляя возможность зрителям насладиться выразительностью и эмоциональной глубиной актеров. Язык пластического театра гармонично взаимодействует с динамикой сценических образов, создавая глубокий и впечатляющий визуальный ряд.

Вечные вопросы человечества

На протяжении всего спектакля поднимаются актуальные и философские вопросы, которые волновали человечество на протяжении веков:

  • Что значит быть «Человеком»?
  • Как пережить боль потери?
  • Что такое любовь?
  • Как отпустить контроль над жизнью и обрести принятие?
  • Существует ли бессмертие?

Эти темы становятся основой драматургии спектакля и вызывают у зрителей глубокие размышления о значении жизни и человеческого существования.

Эмоциональный опыт

Спектакль обещает стать не только визуальным, но и эмоциональным опытом, способным затронуть самые тайные уголки души. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального события!

Купить билет на спектакль Пробуждение

Помощь с билетами
В других городах
Март
30 марта понедельник
19:30
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 13000 ₽

