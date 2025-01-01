Лекция Константина Акаёмова в Уфе: Как сохранять спокойствие в маркетинге

Каждый день предприниматели сталкиваются с большим количеством задач, и важно не упустить значимые моменты. На лекции Константина Акаёмова, опытного маркетолога с 13-летним стажем, вы сможете узнать, как сохранить ясную голову, несмотря на бурю дел.

Темы лекции

Как справляться с маркетингом, не перегрузившись цифрами;

Как выстроить нормальную коммуникацию с отделом маркетинга и подрядчиками;

Какие вопросы важно задавать маркетологам;

Как выбрать подрядчика, который работает прозрачно и даёт понятные отчёты.

О спикере

Константин Акаёмов прошёл путь от специалиста до руководителя отдела и сейчас руководит собственным агентством. Его знания и опыт помогут вам разобраться в сложных аспектах маркетинга и продаж.

Приходите на лекцию — будет интересно, полезно и понятно!