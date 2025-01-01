Меню
Проблемы маркетинга у собственников бизнеса
Проблемы маркетинга у собственников бизнеса

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Лекция Константина Акаёмова в Уфе: Как сохранять спокойствие в маркетинге

Каждый день предприниматели сталкиваются с большим количеством задач, и важно не упустить значимые моменты. На лекции Константина Акаёмова, опытного маркетолога с 13-летним стажем, вы сможете узнать, как сохранить ясную голову, несмотря на бурю дел.

Темы лекции

  • Как справляться с маркетингом, не перегрузившись цифрами;
  • Как выстроить нормальную коммуникацию с отделом маркетинга и подрядчиками;
  • Какие вопросы важно задавать маркетологам;
  • Как выбрать подрядчика, который работает прозрачно и даёт понятные отчёты.

О спикере

Константин Акаёмов прошёл путь от специалиста до руководителя отдела и сейчас руководит собственным агентством. Его знания и опыт помогут вам разобраться в сложных аспектах маркетинга и продаж.

Приходите на лекцию — будет интересно, полезно и понятно!

Сентябрь
18 сентября четверг
19:00
Корпус «Темная сторона» бизнес-парка «Территория 3000» Уфа, Менделеева, 134
от 990 ₽

