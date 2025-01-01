Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пробка
Киноафиша Пробка

Спектакль Пробка

Постановка
Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» 12+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Театральная История из нашей Повседневности

Спектакль «Пробка» — это увлекательная история, родившаяся в автомобильной пробке. Сюжет разворачивается на фоне курьезных ситуаций, которые происходят на дороге. Каждый из героев раскрывает свой характер, а интрига нарастает, приводя к совершенно невероятным последствиям.

Автор и исполнители

Автором спектакля является Алла Коровкина, известная своими остроумными и жизненными произведениями. В постановке участвуют талантливые артисты самарских театров:

  • Елена Боляновская (СамАРТ)
  • Елена Остапенко (Самарская площадь)
  • Евгений Клюев (СамАРТ) / Сергей Маркелов (Самарский театр драмы)
  • Юлия Бакоян (Самарская площадь)

Что ожидать от спектакля?

«Пробка» предлагает зрителям не только комические моменты, но и глубокие размышления о человеческих отношениях и повседневной жизни. Спектакль затрагивает важные темы, такие как терпимость, понимание и взаимодействие между людьми. Каждый зритель сможет найти в этой истории что-то близкое и знакомое.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который оставит в памяти яркие эмоции и неожиданные повороты сюжета!

Режиссер
Алла Коровкина
В ролях
Елена Боляновская
Елена Остапенко
Надежда Якимова
Евгений Клюев
Сергей Маркелов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 26 августа
Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» Самара, Водников, 26
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Пробка Пробка Пробка Пробка Пробка

В ближайшие дни

Маленький принц
6+
Детский
Маленький принц
15 августа в 16:00 Место действия
от 900 ₽
Двадцать минут с ангелом
16+
Драма
Двадцать минут с ангелом
28 сентября в 18:00 Камерная сцена
от 500 ₽
Недоросль
12+
Комедия Детский
Недоросль
9 октября в 18:30 Камерная сцена
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше