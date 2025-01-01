Театральная История из нашей Повседневности

Спектакль «Пробка» — это увлекательная история, родившаяся в автомобильной пробке. Сюжет разворачивается на фоне курьезных ситуаций, которые происходят на дороге. Каждый из героев раскрывает свой характер, а интрига нарастает, приводя к совершенно невероятным последствиям.

Автор и исполнители

Автором спектакля является Алла Коровкина, известная своими остроумными и жизненными произведениями. В постановке участвуют талантливые артисты самарских театров:

Елена Боляновская (СамАРТ)

Елена Остапенко (Самарская площадь)

Евгений Клюев (СамАРТ) / Сергей Маркелов (Самарский театр драмы)

Юлия Бакоян (Самарская площадь)

Что ожидать от спектакля?

«Пробка» предлагает зрителям не только комические моменты, но и глубокие размышления о человеческих отношениях и повседневной жизни. Спектакль затрагивает важные темы, такие как терпимость, понимание и взаимодействие между людьми. Каждый зритель сможет найти в этой истории что-то близкое и знакомое.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который оставит в памяти яркие эмоции и неожиданные повороты сюжета!