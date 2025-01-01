Меню
Проба пера
Билеты от 800₽
Проба пера

Спектакль Проба пера

6+
Режиссер Светлана Жукова
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Проба Пера: Поэтическое путешествие по лабиринтам души в Музее Щепкина

«Проба Пера» — это пронзительный поэтический спектакль, в котором оживают стихи великих поэтов ХХ века. Зрители становятся свидетелями эмоционального и ассоциативного путешествия, исследующего ключевые моменты человеческой жизни: детство, любовь, творчество и боль.

Звуки великого слова

В спектакле звучат голоса Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Игоря Северянина, Саши Чёрного, Иосифа Уткина, Арсения Тарковского, Бориса Пастернака и Александра Башлачёва. Каждое произведение — это окно в мир чувств и размышлений. Зритель вместе с героями проходит через сложные внутренние переживания, вслушиваясь в отголоски собственной жизни.

Путешествие к истине

С каждой минутой спектакля возникает все больше вопросов о личных переживаниях и восприятии реальности. Чем глубже погружение, тем острее эти вопросы. Но, несмотря на волны страстей и страданий, финал спектакля приносит свет: «туда, где все окна не внутрь, а наружу, где каждому, каждому станет светло…».

Создатели спектакля

Автор идеи и режиссер — Светлана Жукова, человек с утонченным пониманием поэзии и глубокой эмпатией к человеческому опыту. Она приглашает зрителей на этот уникальный спектакль, который обещает оставить яркие впечатления и глубокие размышления.

Расписание

28 сентября
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
18:00 от 800 ₽

