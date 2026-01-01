Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Про.Арт
Киноафиша Про.Арт

Про.Арт

0+
Возраст 0+

О концерте

ПРО.АРТ: камерное шоу живой музыки и визуальных образов

ПРО.АРТ — это уникальное камерное шоу, где живая музыка и визуальные образы соединяются в единое художественное целое. В полумраке зала звучание оркестра создает атмосферу, позволяющую зрителям наслаждаться моментом и переживать эстетику искусства на глубоком уровне.

В этом проекте музыка, свет и визуальная драматургия формируют ощущение вне времени и жанров, приводя к глубокомысленному эстетическому опыту. Искусство здесь раскрывается не через форму, а через внутренние ощущения. Каждый спектакль — это не просто шоу, это возможность осознать внутренний мир.

Концепция

ПРО.АРТ задуман как серия художественных спектаклей. Это больше, чем одноразовое событие — это многосерийная история, нацеленная на формирование культуры регулярного посещения камерных художественных мероприятий. Проект способствует развитию осознанной любви к искусству и углубленной насмотренности.

Что ждёт зрителей?

После посещения ПРО.АРТ у вас не останется ощущения простого шоу. Вместо этого вы уйдете с ясностью, цельным внутренним образом и неповторимым чувством порядка. Этот спектакль предлагает обновление и внутренний рост, делая каждый момент уникальным.

Купить билет на концерт Про.Арт

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
18 апреля суббота
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 1500 ₽
20 апреля понедельник
19:00
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
от 1500 ₽
22 апреля среда
19:00
Воронежский городской дворец культуры Воронеж, 9 Января, 108
от 1500 ₽
23 апреля четверг
19:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Есть игра!
18+
Юмор
Есть игра!
24 марта в 20:00 Pravda Bar
от 500 ₽
Веселые ребята
0+
Эстрада
Веселые ребята
25 апреля в 20:00 Свердловская филармония
от 1600 ₽
TRBLZ band. Музыка «золотого века» MTV
6+
Джаз
TRBLZ band. Музыка «золотого века» MTV
27 февраля в 22:00 Ever Jazz
от 1300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше