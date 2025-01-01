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Киноафиша Про всех на свете

Спектакль Про всех на свете

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О концерте/спектакле

Приглашение в волшебный мир природы

Вас ждёт увлекательное путешествие в мир природы, где каждый — и цветочек, и кошка, и даже маленькая букашка — играет свою важную роль. В лёгкой и весёлой игровой форме ребята узнают, зачем нужны растения и животные, почему важно беречь окружающий мир и как дружить со всеми его обитателями.

Живое музыкальное сопровождение

Главная особенность спектакля — это живое музыкальное сопровождение! Дети не только услышат необычные инструменты, но и смогут сами попробовать на них сыграть, став настоящими участниками волшебной истории. Это не просто спектакль, а целое музыкальное приключение!

Интерактивная сказка для всей семьи

Театр «КС» приглашает малышей от трёх лет и их родителей на музыкальную интерактивную сказку в Дендросаду Гензе. Это отличный способ провести время с семьёй и познакомиться с удивительным миром природы через призму театрального искусства.

Не упустите возможность подарить вашему ребёнку незабываемые впечатления и новые знания о мире вокруг нас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 23 августа
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
11:30 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽

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