Спектакль Про всех на свете

Приглашение в волшебный мир природы

Вас ждёт увлекательное путешествие в мир природы, где каждый — и цветочек, и кошка, и даже маленькая букашка — играет свою важную роль. В лёгкой и весёлой игровой форме ребята узнают, зачем нужны растения и животные, почему важно беречь окружающий мир и как дружить со всеми его обитателями.

Живое музыкальное сопровождение

Главная особенность спектакля — это живое музыкальное сопровождение! Дети не только услышат необычные инструменты, но и смогут сами попробовать на них сыграть, став настоящими участниками волшебной истории. Это не просто спектакль, а целое музыкальное приключение!

Интерактивная сказка для всей семьи

Театр «КС» приглашает малышей от трёх лет и их родителей на музыкальную интерактивную сказку в Дендросаду Гензе. Это отличный способ провести время с семьёй и познакомиться с удивительным миром природы через призму театрального искусства.

Не упустите возможность подарить вашему ребёнку незабываемые впечатления и новые знания о мире вокруг нас!