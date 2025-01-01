Меню
PRO standup. Концерт 30+
Киноафиша PRO standup. Концерт 30+

PRO standup. Концерт 30+

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап 30+: Взрослые темы и юмор

Приглашаем вас на уникальный вечер стендапа, где «взрослые люди» обсуждают «взрослые темы». Это не просто шоу, а настоящая комедия жизни для тех, кто прожил достаточно, чтобы знать, насколько нелегкими могут быть выбор и романтика.

Что вас ждет?

Комики, которых вы увидите на сцене, будут аккуратно подготовлены к вашему вниманию. Менеджеры тщательно выбирали их стиль, поэтому уверяем: каждый выступающий выйдет перед вами не только с остроумными шутками, но и в чистой, аккуратной одежде - что делает их выступление еще более привлекательным.

Разбавьте серость будней!

Стендап 30+ - это не только юмор, но и уникальная возможность посмеяться над теми суровыми реалиями, с которыми сталкиваются многие из нас в повседневной жизни. Каждый комик - это носитель опыта и жизненных историй, способный вызвать у вас смех и порой - глубокое размышление.

Важно знать

Не забудьте, что вечер носит строго 18+ характер. Взаимодействие с комиками будет насыщенным и не всегда привычным, поэтому будьте готовы к неожиданным шуткам и ироничным наблюдениям. Но, несмотря на это, каждый зритель найдет веселье и легкость, которые так необходимы в жизни.

Приходите на стендап, чтобы отдохнуть, расслабиться и получить истинное удовольствие от встреч с юмором! Ждем вас на нашем свидании!

В других городах

Санкт-Петербург, 14 августа
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
20:00 от 500 ₽

