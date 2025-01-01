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PRO standup. Концерт 30+
Киноафиша PRO standup. Концерт 30+

PRO standup. Концерт 30+

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап 30+: Взрослый юмор для взрослых зрителей в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на незабываемый концерт стендапа «30+», где взрослые люди обсуждают взрослые темы с безумным юмором. Это событие предназначено для тех, кто пережил достаточно, чтобы понимать жизнь, но всё ещё готов к неожиданным приключениям!

Что вас ждет?

На сцене выступят комики, прошедшие строгое обучение у проверенных мастеров. Каждый из них - это не только талантливый артист, но и человек с богатым жизненным опытом. Мы гарантируем, что каждый комик будет выглядеть на все сто: аккуратная стрижка, чистая одежда и приятный аромат парфюма создадут атмосферу, в которой хочется оставаться.

Мы рассматриваем наши концерты как особое свидание с вами, дорогие зрители. Поэтому приходите и не разбивайте нам сердце!

Уникальная атмосфера Popravka Bar

Место проведения - Popravka Bar - это одно из первых заведений в Санкт-Петербурге, созданных специально для стендап-выступлений. Здесь все продумано до мелочей, чтобы вы смогли насладиться вечером в полной мере. Ощущение комфорта и юмора гарантировано!

Важная информация

Обратите внимание, что мероприятие строго для зрителей старше 18 лет. Убедитесь, что вы готовы к взрослому контенту и юмору, который может вас удивить.

Не упустите возможность провести вечер в компании талантливых комиков и единомышленников! Ждем вас на «Стендап 30+»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
19:00 от 475 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
17:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
19:00 от 475 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
17:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
19:00 от 475 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
17:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
19:00 от 475 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
17:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
19:00 от 475 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
17:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
17:00 от 500 ₽

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