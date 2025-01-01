PRO standup. Концерт 30+

Стендап 30+: Взрослый юмор для взрослых зрителей в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на незабываемый концерт стендапа «30+», где взрослые люди обсуждают взрослые темы с безумным юмором. Это событие предназначено для тех, кто пережил достаточно, чтобы понимать жизнь, но всё ещё готов к неожиданным приключениям!

Что вас ждет?

На сцене выступят комики, прошедшие строгое обучение у проверенных мастеров. Каждый из них - это не только талантливый артист, но и человек с богатым жизненным опытом. Мы гарантируем, что каждый комик будет выглядеть на все сто: аккуратная стрижка, чистая одежда и приятный аромат парфюма создадут атмосферу, в которой хочется оставаться.

Мы рассматриваем наши концерты как особое свидание с вами, дорогие зрители. Поэтому приходите и не разбивайте нам сердце!

Уникальная атмосфера Popravka Bar

Место проведения - Popravka Bar - это одно из первых заведений в Санкт-Петербурге, созданных специально для стендап-выступлений. Здесь все продумано до мелочей, чтобы вы смогли насладиться вечером в полной мере. Ощущение комфорта и юмора гарантировано!

Важная информация

Обратите внимание, что мероприятие строго для зрителей старше 18 лет. Убедитесь, что вы готовы к взрослому контенту и юмору, который может вас удивить.

Не упустите возможность провести вечер в компании талантливых комиков и единомышленников! Ждем вас на «Стендап 30+»!