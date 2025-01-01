PRO standup. Концерт 30+

Стендап 30+: вечер юмора для взрослых

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу, где «взрослые люди» обсуждают «взрослые темы» с дозой «взрослого юмора». Это мероприятие создано для тех, кто уже пережил немало, чтобы оставаться беззаботным, но всё еще способен на забавные поступки в хмельном угаре.

На сцене выступят проверенные временем комики, каждый из которых не только остроумен, но и аккуратно подстрижен, одет в чистую, удобную одежду и благоухает жизненным опытом. В конце концов, мы идем на наши концерты как на свидание – свидание с вами, дорогие зрители. Поэтому приходите и не разбивайте нам сердце!

Уникальное место для стендапа

Стендап 30+ пройдет в Sumbur bar – одном из первых заведений Санкт-Петербурга, созданных специально для стендап-выступлений. Это место пропитано юмором и атмосферой, которая способствует получению максимального удовольствия от вечера.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что мероприятие строго для зрителей старше 18 лет. Приготовьтесь к уморительным историям и неожиданным поворотам, которые подарят вам отличный вечер.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события. Ждем вас!