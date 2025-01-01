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PRO standup. Концерт 30+
Киноафиша PRO standup. Концерт 30+

PRO standup. Концерт 30+

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап 30+: вечер юмора для взрослых

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу, где «взрослые люди» обсуждают «взрослые темы» с дозой «взрослого юмора». Это мероприятие создано для тех, кто уже пережил немало, чтобы оставаться беззаботным, но всё еще способен на забавные поступки в хмельном угаре.

На сцене выступят проверенные временем комики, каждый из которых не только остроумен, но и аккуратно подстрижен, одет в чистую, удобную одежду и благоухает жизненным опытом. В конце концов, мы идем на наши концерты как на свидание – свидание с вами, дорогие зрители. Поэтому приходите и не разбивайте нам сердце!

Уникальное место для стендапа

Стендап 30+ пройдет в Sumbur bar – одном из первых заведений Санкт-Петербурга, созданных специально для стендап-выступлений. Это место пропитано юмором и атмосферой, которая способствует получению максимального удовольствия от вечера.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что мероприятие строго для зрителей старше 18 лет. Приготовьтесь к уморительным историям и неожиданным поворотам, которые подарят вам отличный вечер.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события. Ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
20:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
20:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
20:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
20:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
20:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
20:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
20:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
20:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
20:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
20:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
20:00 от 490 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
19:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Орган при свечах РНБ
6+
Классическая музыка
Орган при свечах РНБ
25 октября в 17:00 Концертный зал Российской национальной библиотеки
от 599 ₽
PRO standup. Концерт 30+
18+
Юмор
PRO standup. Концерт 30+
30 августа в 17:00 Поправка
от 500 ₽
Джазовый Джем-Сейшн Jazz Jam Session
18+
Джаз
Джазовый Джем-Сейшн Jazz Jam Session
2 августа в 22:30 Police Station
от 600 ₽
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