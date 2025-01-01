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PRO Stand-UP отборный концерт
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PRO Stand-UP отборный концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Смех без границ: Комедийный вечер в «Popravka bar»

Уже в эту субботу вас ждет незабываемый вечер, наполненный смехом и положительными эмоциями! Опытные комики соберутся в легендарном «Popravka bar», чтобы поделиться своими лучшими шутками и зарядить атмосферу непринужденным весельем.

Что ожидать?

Каждый комик — настоящий мастер своего дела. Они уверены в себе и знают, как заставить зрителей смеяться. Их шутки — хлесткие и непредсказуемые, а атмосфера — теплой и дружелюбной. Вы сможете расслабиться и насладиться шоу, где главное — это смех и хорошее настроение.

Уютная обстановка

«Popravka bar» — идеальное место для проведения вечера с друзьями или новыми знакомыми. Здесь каждый сможет почувствовать себя в центре внимания, а уютная атмосфера создаст отличные условия для общения и веселья. Мы гарантируем, что скучно не будет!

Не упустите возможность!

Приходите в эту субботу и окунитесь в мир комедии! Убедитесь сами, что в жизни всегда есть место смеху. В «Popravka bar» нас ждет только веселье и хардкор — не пропустите!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:20 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:20 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:00 от 290 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:20 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:20 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:00 от 290 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:20 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:00 от 290 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:20 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:00 от 290 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:20 от 400 ₽

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