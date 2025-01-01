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PRO Stand-UP отборный концерт
Киноафиша PRO Stand-UP отборный концерт

PRO Stand-UP отборный концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Проверочный концерт настоящих монстров юмора

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, которое подарит незабываемые эмоции и заряд положительного настроения. На сцене выступят опытные комики, каждый из которых прошел серьезный кастинг и имеет за плечами множество выступлений. Эти мастера юмора готовы удивить вас новыми разрывными шутками еще до их выхода в эфир на телеканалы и YouTube.

Зачем стоит посетить концерт?

Во время концерта вы обязательно найдете своего любимого комика, а по завершении шоу поймете, что полюбили их всех. Каждое выступление — это отдельная история, полная юмора и энергии, способная поднять настроение даже в самый серый день.

Подготовьтесь к смеху!

Обратите внимание: после такого количества смеха некоторым зрителям может понадобиться пересадка щек. Будьте осторожны! Чтобы расслабить мышцы лица и сделать их мягкими, заранее закажите что-нибудь в нашем баре.

Бар «Синий Пушкин»

Мы гордимся нашим легендарным баром «Синий Пушкин», который славится безупречной репутацией, лучшей кухней и самым большим выбором напитков. Здесь вы найдете все: от шот-сетов и настоек до авторских коктейлей. Не упустите возможность насладиться атмосферой и вкусом, пока наслаждаетесь незабываемым юмором.

Обращаем внимание, что мероприятие строго для лиц старше 18 лет.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 июля
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
20:30 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
20:30 от 550 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
20:30 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
20:30 от 550 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
20:30 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
20:30 от 550 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
20:30 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
20:30 от 550 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
20:30 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
20:30 от 550 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
20:30 от 550 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
20:30 от 550 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
20:30 от 550 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
20:30 от 550 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
20:30 от 550 ₽
Санкт-Петербург, 7 октября
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
20:30 от 550 ₽
Санкт-Петербург, 14 октября
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
20:30 от 550 ₽
Санкт-Петербург, 21 октября
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
20:30 от 550 ₽

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