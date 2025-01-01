PRO Stand-UP отборный концерт

Проверочный концерт настоящих монстров юмора

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, которое подарит незабываемые эмоции и заряд положительного настроения. На сцене выступят опытные комики, каждый из которых прошел серьезный кастинг и имеет за плечами множество выступлений. Эти мастера юмора готовы удивить вас новыми разрывными шутками еще до их выхода в эфир на телеканалы и YouTube.

Зачем стоит посетить концерт?

Во время концерта вы обязательно найдете своего любимого комика, а по завершении шоу поймете, что полюбили их всех. Каждое выступление — это отдельная история, полная юмора и энергии, способная поднять настроение даже в самый серый день.

Подготовьтесь к смеху!

Обратите внимание: после такого количества смеха некоторым зрителям может понадобиться пересадка щек. Будьте осторожны! Чтобы расслабить мышцы лица и сделать их мягкими, заранее закажите что-нибудь в нашем баре.

Бар «Синий Пушкин»

Мы гордимся нашим легендарным баром «Синий Пушкин», который славится безупречной репутацией, лучшей кухней и самым большим выбором напитков. Здесь вы найдете все: от шот-сетов и настоек до авторских коктейлей. Не упустите возможность насладиться атмосферой и вкусом, пока наслаждаетесь незабываемым юмором.

Обращаем внимание, что мероприятие строго для лиц старше 18 лет.