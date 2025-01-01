Pro Stand-up. Опытный концерт

Приглашаем вас на уникальное событие — стендап-концерты, где на сцене зажгут настоящие мастера юмора. Эти комики прошли серьезный кастинг, и их выступления обязательно заставят вас смеяться до слёз!
На концерте у вас будет возможность услышать свежие шутки и образы, которые ещё не вышли в эфир на телевидении и Ютубе. Серьёзно, это шанс стать свидетелем юмористических премьер!
Однако будьте осторожны — после такого количества смеха некоторым зрителям может понадобиться пересадка щёк! Для предотвращения дискомфорта рекомендуем заранее заказать что-то в нашем баре; это поможет расслабить мышцы лица и сделает их мягкими и эластичными.
Обратите внимание, что мероприятие строго для аудитории 18+!