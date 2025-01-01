Меню
Pro Stand-up. Опытный концерт
Киноафиша Pro Stand-up. Опытный концерт

Pro Stand-up. Опытный концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-концерты в баре «Синий Пушкин»

Приглашаем вас на уникальное событие — стендап-концерты, где на сцене зажгут настоящие мастера юмора. Эти комики прошли серьезный кастинг, и их выступления обязательно заставят вас смеяться до слёз!

О комиках

  • Опытные и смешные, а некоторые из них — настоящие «роскошные» комики.
  • В числе прошедших конкурс — те, кто смог преодолеть целых 10 000 шагов на пути к сцене.
  • Вам не повредит запомнить их имена, ведь вы точно скажете: «Теперь это мой любимый комик!»

Что вас ждёт

На концерте у вас будет возможность услышать свежие шутки и образы, которые ещё не вышли в эфир на телевидении и Ютубе. Серьёзно, это шанс стать свидетелем юмористических премьер!

Однако будьте осторожны — после такого количества смеха некоторым зрителям может понадобиться пересадка щёк! Для предотвращения дискомфорта рекомендуем заранее заказать что-то в нашем баре; это поможет расслабить мышцы лица и сделает их мягкими и эластичными.

Обратите внимание, что мероприятие строго для аудитории 18+!

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
6 октября понедельник
20:20
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 600 ₽
7 октября вторник
20:40
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 600 ₽
13 октября понедельник
20:20
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 600 ₽
14 октября вторник
20:40
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 600 ₽
20 октября понедельник
20:20
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 600 ₽
21 октября вторник
20:40
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 600 ₽
27 октября понедельник
20:20
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 600 ₽
28 октября вторник
20:40
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 600 ₽
3 ноября понедельник
20:20
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 600 ₽
4 ноября вторник
20:40
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 600 ₽
10 ноября понедельник
20:20
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 600 ₽
11 ноября вторник
20:40
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 600 ₽
17 ноября понедельник
20:20
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 600 ₽
18 ноября вторник
20:40
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 600 ₽
24 ноября понедельник
20:20
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 600 ₽
25 ноября вторник
20:40
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 600 ₽
1 декабря понедельник
20:20
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 600 ₽
2 декабря вторник
20:40
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 600 ₽
8 декабря понедельник
20:20
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 600 ₽
9 декабря вторник
20:40
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 600 ₽
15 декабря понедельник
20:20
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 600 ₽
16 декабря вторник
20:40
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 600 ₽

