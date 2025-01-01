Pro Stand-up. Опытный концерт

Проверочный концерт монстров юмора

Приглашаем вас на уникальное событие — проверочный концерт настоящих мастеров комедии! На сцене выступят комики, которые прошли серьезный кастинг и готовы поразить вас своими новыми шутками. У вас будет возможность услышать их разрывные номера еще до выхода в эфир на телеканалах и YouTube.

О комиках

Каждый из выступающих — настоящий профессионал, который знает, как рассмешить зрителя.

Некоторые комики прошли более 10 000 шагов, чтобы оказаться на этой сцене, и теперь готовы делиться своим талантом.

Они готовы покорить ваше сердце и стать вашими любимыми комиками!

Во время концерта вы точно найдете кого-то, кому скажете: «Теперь это мой любимый комик». А после выступления, возможно, осознаете, что любите их всех! Будьте готовы к тому, что после такого количества смеха некоторым зрителям может понадобиться пересадка щек — будьте осторожны!

Советы для зрителей

Заранее закажите что-нибудь в нашем баре. Это расслабит ваши мышцы лица и сделает их мягкими и эластичными. Не упустите шанс насладиться вечерним юмором в компании друзей!

Важно: Концерт строго 18+. Не забудьте проверить наличие билетов заранее!