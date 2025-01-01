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Киноафиша Pro Stand-up. Опытный концерт

Pro Stand-up. Опытный концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Проверочный концерт монстров юмора

Приглашаем вас на уникальное событие — проверочный концерт настоящих мастеров комедии! На сцене выступят комики, которые прошли серьезный кастинг и готовы поразить вас своими новыми шутками. У вас будет возможность услышать их разрывные номера еще до выхода в эфир на телеканалах и YouTube.

О комиках

  • Каждый из выступающих — настоящий профессионал, который знает, как рассмешить зрителя.
  • Некоторые комики прошли более 10 000 шагов, чтобы оказаться на этой сцене, и теперь готовы делиться своим талантом.
  • Они готовы покорить ваше сердце и стать вашими любимыми комиками!

Во время концерта вы точно найдете кого-то, кому скажете: «Теперь это мой любимый комик». А после выступления, возможно, осознаете, что любите их всех! Будьте готовы к тому, что после такого количества смеха некоторым зрителям может понадобиться пересадка щек — будьте осторожны!

Советы для зрителей

Заранее закажите что-нибудь в нашем баре. Это расслабит ваши мышцы лица и сделает их мягкими и эластичными. Не упустите шанс насладиться вечерним юмором в компании друзей!

Важно: Концерт строго 18+. Не забудьте проверить наличие билетов заранее!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
21:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Музыкальное лото
18+
Живая музыка Вечеринка
Музыкальное лото
1 августа в 19:00 Суарэ
от 900 ₽
Джазовый вечер
6+
Джаз
Джазовый вечер
19 августа в 20:00 Police Station
от 1000 ₽
PRO standup. Концерт 30+
18+
Юмор
PRO standup. Концерт 30+
20 сентября в 20:00 Sumbur
от 490 ₽
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