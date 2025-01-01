Меню
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков

18+
О концерте

Вечер юмора: выступление настоящих монстров комедии

Приглашаем вас на проверочный концерт, который подарит море смеха и положительных эмоций. На сцене — настоящие мастера юмора, которые, как правило, остаются в памяти зрителей. В чем их секрет? Давайте разберемся!

Опыт и мастерство

Наши комики — это не просто веселые ребята. Они прошли серьезный кастинг, а некоторые из них преодолели не менее 10 000 шагов к своей мечте стать профессиональными юмористами. Этот путь требует не только таланта, но и упорства.

Неповторимые шутки

Во время концерта вы сможете услышать совершенно новые шутки до их выхода в эфир на телевидении и YouTube. Вы точно найдете своего нового любимого комика, а после выступления убедитесь, что они все достойны вашего внимания. Будьте готовы к тому, что вам может потребоваться пересадка щек от постоянного смеха!

Уютная атмосфера

Чтобы сделать вечер еще более комфортным, рекомендуем заранее заказать что-нибудь в нашем баре. Это не только расслабит вас, но и поможет сохранить мягкость и эластичность ваших лицевых мышц для смеха!

Не забывайте: строго 18+. Это мероприятие — для настоящих ценителей остроумия и хорошего настроения!

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
12 декабря пятница
20:10
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
14 декабря воскресенье
18:50
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
19 декабря пятница
20:10
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
21 декабря воскресенье
18:50
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
26 декабря пятница
20:10
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
28 декабря воскресенье
18:50
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
2 января пятница
20:10
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
4 января воскресенье
18:50
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
9 января пятница
20:10
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
11 января воскресенье
19:10
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 700 ₽
16 января пятница
20:10
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
18 января воскресенье
18:50
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
23 января пятница
20:10
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
25 января воскресенье
18:50
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
30 января пятница
20:10
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
1 февраля воскресенье
18:50
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
6 февраля пятница
20:10
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
8 февраля воскресенье
18:50
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
13 февраля пятница
20:10
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
15 февраля воскресенье
18:50
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
20 февраля пятница
20:10
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
22 февраля воскресенье
18:50
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
27 февраля пятница
20:10
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
1 марта воскресенье
18:50
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
8 марта воскресенье
18:50
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
15 марта воскресенье
18:50
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
22 марта воскресенье
18:50
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
29 марта воскресенье
18:50
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
5 апреля воскресенье
18:50
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽
12 апреля воскресенье
18:50
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 800 ₽

В ближайшие дни

Новогодний Штраус-гала во дворце Великого князя
6+
Классическая музыка
Новогодний Штраус-гала во дворце Великого князя
31 декабря в 19:00 Дом ученых им. Горького РАН
от 6999 ₽
Московский Стендап на Крыше
18+
Юмор
Московский Стендап на Крыше
13 декабря в 20:00 Bistrot 44
от 1290 ₽
Джазовый вечер
6+
Джаз
Джазовый вечер
12 декабря в 20:00 Police Station
от 1400 ₽
