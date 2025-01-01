Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
Киноафиша Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков

Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков

18+
Возраст 18+

О концерте

Проверочный концерт монстров юмора

Приглашаем вас на уникальный концерт, где выступят настоящие мастера комедийного жанра. Эти комики не просто опытные и смешные, некоторые из них даже роскошные!

Факты о выступающих комиках

  • Каждый из них прошел серьезный кастинг, а некоторые даже преодолели 10 000 шагов, чтобы попасть на сцену.
  • В их биографиях много интересных моментов, которые придают им особый шарм и уверенность в своих силах.

На этом концерте у вас будет возможность услышать новые разрывные шутки еще до их выхода на телеканал и YouTube. После выступления вы точно захотите сказать: «Теперь это мой любимый комик!» А, возможно, и выясните, что любите их всех. После такого количества смеха некоторым может понадобиться пересадка щек — будьте осторожны!

Подготовьтесь к вечеру смеха

Заранее закажите что-нибудь в нашем баре. Это расслабит ваши лицевые мышцы и сделает их мягкими и эластичными, чтобы вы могли наслаждаться смехом на полную катушку.

Концерт предназначен строго для зрителей 18+. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

Купить билет на концерт Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
11 декабря четверг
19:20
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 700 ₽
12 декабря пятница
19:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 900 ₽
21:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 750 ₽
13 декабря суббота
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 900 ₽
21:30
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 900 ₽
16 декабря вторник
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
17 декабря среда
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
18 декабря четверг
19:20
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
19 декабря пятница
19:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 800 ₽
21:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 750 ₽
20 декабря суббота
17:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 800 ₽
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 800 ₽
21:30
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 900 ₽
21 декабря воскресенье
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 650 ₽
24 декабря среда
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
25 декабря четверг
19:20
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
26 декабря пятница
19:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 800 ₽
21:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 750 ₽
27 декабря суббота
17:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 800 ₽
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 850 ₽
21:30
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 900 ₽
30 декабря вторник
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
1 января четверг
19:20
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
2 января пятница
19:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 800 ₽
21:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 750 ₽
3 января суббота
17:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 800 ₽
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 850 ₽
21:30
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 900 ₽
6 января вторник
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
7 января среда
21:15
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
8 января четверг
19:20
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
9 января пятница
19:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 800 ₽
21:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 750 ₽
10 января суббота
17:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 800 ₽
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 850 ₽
21:30
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 900 ₽
11 января воскресенье
20:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 650 ₽
13 января вторник
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
14 января среда
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
15 января четверг
19:20
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
16 января пятница
19:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 800 ₽
21:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 750 ₽
17 января суббота
17:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 800 ₽
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 850 ₽
21:30
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 900 ₽
18 января воскресенье
20:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 650 ₽
21 января среда
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
22 января четверг
19:20
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
23 января пятница
19:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 800 ₽
21:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 750 ₽
25 января воскресенье
20:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 650 ₽
27 января вторник
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
28 января среда
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
29 января четверг
19:20
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
30 января пятница
19:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 800 ₽
21:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 750 ₽
31 января суббота
17:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 800 ₽
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 850 ₽
21:30
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 850 ₽
1 февраля воскресенье
20:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 650 ₽
3 февраля вторник
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
4 февраля среда
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
5 февраля четверг
19:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
6 февраля пятница
19:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 800 ₽
21:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 750 ₽
7 февраля суббота
17:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 800 ₽
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 850 ₽
21:30
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 850 ₽
8 февраля воскресенье
20:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 650 ₽
10 февраля вторник
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
11 февраля среда
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
12 февраля четверг
19:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
13 февраля пятница
19:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 800 ₽
21:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 750 ₽
14 февраля суббота
17:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 800 ₽
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 850 ₽
21:30
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 850 ₽
15 февраля воскресенье
20:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 650 ₽
17 февраля вторник
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
18 февраля среда
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
19 февраля четверг
19:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
20 февраля пятница
19:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 800 ₽
21:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 750 ₽
21 февраля суббота
17:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 800 ₽
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 850 ₽
21:30
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 850 ₽
22 февраля воскресенье
20:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 650 ₽
24 февраля вторник
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
25 февраля среда
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
26 февраля четверг
19:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
27 февраля пятница
19:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 800 ₽
21:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 750 ₽
28 февраля суббота
17:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 800 ₽
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 850 ₽
21:30
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 850 ₽
3 марта вторник
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
4 марта среда
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
5 марта четверг
19:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
6 марта пятница
19:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 800 ₽
7 марта суббота
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 850 ₽
21:30
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 850 ₽
10 марта вторник
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
11 марта среда
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
12 марта четверг
19:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 600 ₽
13 марта пятница
19:10
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 800 ₽
14 марта суббота
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 850 ₽
21:30
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 850 ₽
17 марта вторник
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
21 марта суббота
18:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 850 ₽
21:30
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 850 ₽
24 марта вторник
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
28 марта суббота
21:30
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 850 ₽
31 марта вторник
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
4 апреля суббота
21:30
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 850 ₽
7 апреля вторник
19:50
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 500 ₽
11 апреля суббота
21:30
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 850 ₽
18 апреля суббота
21:30
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 850 ₽

В ближайшие дни

вертушка газманова, мц жесткое ограничение, чичако
18+
Хип-хоп
вертушка газманова, мц жесткое ограничение, чичако
12 декабря в 19:00 Рассвет
от 1500 ₽
Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
6+
Рок
Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
11 февраля в 19:00 Креативный кластер «Арте-фактум»
от 1300 ₽
Оркестр под звездами «Linkin Park Symphony»
6+
Живая музыка
Оркестр под звездами «Linkin Park Symphony»
23 января в 21:00 Планетарий
от 1300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше