Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков

Проверочный концерт монстров юмора

Приглашаем вас на уникальный концерт, где выступят настоящие мастера комедийного жанра. Эти комики не просто опытные и смешные, некоторые из них даже роскошные!

Факты о выступающих комиках

Каждый из них прошел серьезный кастинг, а некоторые даже преодолели 10 000 шагов, чтобы попасть на сцену.

В их биографиях много интересных моментов, которые придают им особый шарм и уверенность в своих силах.

На этом концерте у вас будет возможность услышать новые разрывные шутки еще до их выхода на телеканал и YouTube. После выступления вы точно захотите сказать: «Теперь это мой любимый комик!» А, возможно, и выясните, что любите их всех. После такого количества смеха некоторым может понадобиться пересадка щек — будьте осторожны!

Подготовьтесь к вечеру смеха

Заранее закажите что-нибудь в нашем баре. Это расслабит ваши лицевые мышцы и сделает их мягкими и эластичными, чтобы вы могли наслаждаться смехом на полную катушку.

Концерт предназначен строго для зрителей 18+. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!