Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков

Концерт топовых комиков в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальный концерт, где выступят настоящие мастера юмора! Это—шанс увидеть «монстров» комедийной сцены, которые прошли строгий кастинг и уже успели завоевать симпатии публики.

Кто на сцене?

Наши комики — это смешные и харизматичные личности, некоторые из которых знакомы вам по телевизионным проектам и интернет-платформам. Каждый из них сможет вас удивить свежими шутками, которые еще не выходили в эфир!

Зачем нужно приходить?

Во время концерта вы, скорее всего, скажете: «Теперь это мой любимый комик». А по окончании вечера убедитесь, что все они покорили ваше сердце. Будьте готовы к тому, что от смеха некоторые зрители могут потребовать пересадку щек — не забывайте о мерах предосторожности!

Уютная атмосфера

Рекомендуем заранее посетить бар и заказать что-нибудь из напитков. Это поможет расслабить ваши facial muscles (мышцы лица) и сделать ваше наслаждение вечером еще более уютным и приятным.

Важно знать

Концерт строго для лиц старше 18 лет. Узнавайте новые имена в комедийном мире и наслаждайтесь прекрасным временем в компании единомышленников!