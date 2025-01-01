Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков

Меню
О концерте

Концерт топовых комиков в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальный концерт, где выступят настоящие мастера юмора! Это—шанс увидеть «монстров» комедийной сцены, которые прошли строгий кастинг и уже успели завоевать симпатии публики.

Кто на сцене?

Наши комики — это смешные и харизматичные личности, некоторые из которых знакомы вам по телевизионным проектам и интернет-платформам. Каждый из них сможет вас удивить свежими шутками, которые еще не выходили в эфир!

Зачем нужно приходить?

Во время концерта вы, скорее всего, скажете: «Теперь это мой любимый комик». А по окончании вечера убедитесь, что все они покорили ваше сердце. Будьте готовы к тому, что от смеха некоторые зрители могут потребовать пересадку щек — не забывайте о мерах предосторожности!

Уютная атмосфера

Рекомендуем заранее посетить бар и заказать что-нибудь из напитков. Это поможет расслабить ваши facial muscles (мышцы лица) и сделать ваше наслаждение вечером еще более уютным и приятным.

Важно знать

Концерт строго для лиц старше 18 лет. Узнавайте новые имена в комедийном мире и наслаждайтесь прекрасным временем в компании единомышленников!

Декабрь
Январь
Февраль
Март
13 декабря суббота
18:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 700 ₽
18:15
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 300 ₽
14 декабря воскресенье
19:50
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 750 ₽
20:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 390 ₽
18 декабря четверг
19:50
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 750 ₽
20:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 500 ₽
20 декабря суббота
18:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 890 ₽
18:15
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 400 ₽
21 декабря воскресенье
20:50
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 750 ₽
21:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 500 ₽
25 декабря четверг
19:50
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 750 ₽
20:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 500 ₽
27 декабря суббота
18:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 890 ₽
18:15
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 400 ₽
28 декабря воскресенье
19:50
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 750 ₽
20:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 500 ₽
31 декабря среда
16:30
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 500 ₽
1 января четверг
20:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 500 ₽
2 января пятница
15:45
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 500 ₽
18:15
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 500 ₽
3 января суббота
18:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 890 ₽
18:10
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 400 ₽
4 января воскресенье
15:45
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 450 ₽
18:15
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 500 ₽
5 января понедельник
18:15
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 500 ₽
6 января вторник
18:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 500 ₽
7 января среда
18:15
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 500 ₽
8 января четверг
18:15
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 500 ₽
9 января пятница
18:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 500 ₽
10 января суббота
18:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 890 ₽
11 января воскресенье
19:50
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 750 ₽
20:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 500 ₽
15 января четверг
19:50
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 750 ₽
20:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 500 ₽
17 января суббота
18:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 890 ₽
18:15
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 400 ₽
18 января воскресенье
19:50
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 750 ₽
20:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 500 ₽
22 января четверг
19:50
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 750 ₽
20:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 500 ₽
24 января суббота
18:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 890 ₽
18:15
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 400 ₽
25 января воскресенье
19:50
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 750 ₽
20:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 500 ₽
29 января четверг
19:50
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 750 ₽
20:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 500 ₽
31 января суббота
18:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 890 ₽
18:15
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 400 ₽
1 февраля воскресенье
19:50
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 750 ₽
20:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 500 ₽
5 февраля четверг
19:50
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 750 ₽
20:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 500 ₽
7 февраля суббота
18:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 890 ₽
8 февраля воскресенье
19:50
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 750 ₽
12 февраля четверг
19:50
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 750 ₽
14 февраля суббота
18:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 890 ₽
15 февраля воскресенье
19:50
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 750 ₽
19 февраля четверг
19:50
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 750 ₽
21 февраля суббота
18:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 890 ₽
22 февраля воскресенье
19:50
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 750 ₽
26 февраля четверг
19:50
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 750 ₽
28 февраля суббота
18:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 890 ₽
7 марта суббота
18:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 890 ₽
14 марта суббота
18:00
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
от 890 ₽

