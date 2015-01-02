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Про мою маму и про меня
Киноафиша Про мою маму и про меня

Спектакль Про мою маму и про меня

Постановка
Театр РОСТА
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт

О концерте/спектакле

Непростая история взросления

Спектакль представляет собой проникновенную историю о сложных отношениях между мамой и дочерью-подростком, когда переходный возраст дочери совпадает с кризисом среднего возраста матери. Это время для обеих героинь становится этапом осознания себя и взаимоотношений друг с другом.

Пять школьных сочинений как основа сюжета
В центре пьесы — пять школьных сочинений, написанных главной героиней, девочкой Леной, которые становятся основными вехами в развитии сюжета. Каждое сочинение раскрывает важные аспекты жизни и переживаний девочки, а также отношения с мамой и окружающим миром.

  • «Как я ходила дарить куклу» — драма пятилетнего ребенка, который учится не только брать, но и отдавать.
  • «Искусство и его создатели» — о закулисной жизни документального кино, в котором работает мама, а также о трудностях создания настоящих шедевров.
  • «Жизнь, отданная людям» — история соседки бабы Раи, пережившей войну и оставшейся одна, заботящейся о потерявшей ноги подруге, с которой их связывает сложная история.
  • «Игоряшка» — мамина школьная любовь, которую дочка находит после смерти отца, пытаясь вернуть маме радость жизни.
  • «Как я стала Сирано де Бержераком» — о первой несчастной любви школьницы, пробуждающей работу души и личностное взросление.

Любовь и взросление как сквозная линия
Сквозной темой пьесы является любовь, которая помогает героиням освободиться от комплексов и найти почву для самоутверждения. В процессе взросления и переживаний они начинают писать стихи, открывают для себя мир чувств и становятся более зрелыми.

Советское время и использование визуальных элементов
Действие пьесы происходит в советский период, и режиссеры спектакля активно используют в качестве декораций видео и фотографии 70-х годов на большом экране. Это позволяет создать атмосферу того времени и подчеркнуть культурный контекст, в котором разворачиваются события.

Режиссер
Андрей Горбатый
В ролях
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Ксения Попович
Антон Афанасьев
Антон Афанасьев
Владислав Калашников
Христина Полуянова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 ноября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Про мою маму и про меня Про мою маму и про меня

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