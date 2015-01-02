Спектакль Про мою маму и про меня

Непростая история взросления

Спектакль представляет собой проникновенную историю о сложных отношениях между мамой и дочерью-подростком, когда переходный возраст дочери совпадает с кризисом среднего возраста матери. Это время для обеих героинь становится этапом осознания себя и взаимоотношений друг с другом.

Пять школьных сочинений как основа сюжета

В центре пьесы — пять школьных сочинений, написанных главной героиней, девочкой Леной, которые становятся основными вехами в развитии сюжета. Каждое сочинение раскрывает важные аспекты жизни и переживаний девочки, а также отношения с мамой и окружающим миром.

«Как я ходила дарить куклу» — драма пятилетнего ребенка, который учится не только брать, но и отдавать.

— драма пятилетнего ребенка, который учится не только брать, но и отдавать. «Искусство и его создатели» — о закулисной жизни документального кино, в котором работает мама, а также о трудностях создания настоящих шедевров.

— о закулисной жизни документального кино, в котором работает мама, а также о трудностях создания настоящих шедевров. «Жизнь, отданная людям» — история соседки бабы Раи, пережившей войну и оставшейся одна, заботящейся о потерявшей ноги подруге, с которой их связывает сложная история.

— история соседки бабы Раи, пережившей войну и оставшейся одна, заботящейся о потерявшей ноги подруге, с которой их связывает сложная история. «Игоряшка» — мамина школьная любовь, которую дочка находит после смерти отца, пытаясь вернуть маме радость жизни.

— мамина школьная любовь, которую дочка находит после смерти отца, пытаясь вернуть маме радость жизни. «Как я стала Сирано де Бержераком» — о первой несчастной любви школьницы, пробуждающей работу души и личностное взросление.

Любовь и взросление как сквозная линия

Сквозной темой пьесы является любовь, которая помогает героиням освободиться от комплексов и найти почву для самоутверждения. В процессе взросления и переживаний они начинают писать стихи, открывают для себя мир чувств и становятся более зрелыми.

Советское время и использование визуальных элементов

Действие пьесы происходит в советский период, и режиссеры спектакля активно используют в качестве декораций видео и фотографии 70-х годов на большом экране. Это позволяет создать атмосферу того времени и подчеркнуть культурный контекст, в котором разворачиваются события.