Спектакль Про мою маму и про меня

Спектакль представляет собой проникновенную историю о сложных отношениях между мамой и дочерью-подростком, когда переходный возраст дочери совпадает с кризисом среднего возраста матери. Это время для обеих героинь становится этапом осознания себя и взаимоотношений друг с другом.
Пять школьных сочинений как основа сюжета
В центре пьесы — пять школьных сочинений, написанных главной героиней, девочкой Леной, которые становятся основными вехами в развитии сюжета. Каждое сочинение раскрывает важные аспекты жизни и переживаний девочки, а также отношения с мамой и окружающим миром.
Любовь и взросление как сквозная линия
Сквозной темой пьесы является любовь, которая помогает героиням освободиться от комплексов и найти почву для самоутверждения. В процессе взросления и переживаний они начинают писать стихи, открывают для себя мир чувств и становятся более зрелыми.
Советское время и использование визуальных элементов
Действие пьесы происходит в советский период, и режиссеры спектакля активно используют в качестве декораций видео и фотографии 70-х годов на большом экране. Это позволяет создать атмосферу того времени и подчеркнуть культурный контекст, в котором разворачиваются события.