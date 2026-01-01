Спектакль Про мою маму и про меня

Спектакль по пьесе Елены Исаевой в Электротеатре Станиславский

В Электротеатре Станиславский снова на сцене пьеса Елены Исаевой «Про мою маму и про меня». Это трогательная и искренная история о жизни девочки, чьи воспоминания о разговорах с матерью способны вызвать улыбку и слезы одновременно.

История создания

Читка пьесы была впервые представлена на фестивале молодой драматургии «Любимовка» в 2003 году. Успех этой работы привел к постановке в Театре.doc, который открыл свои двери мистическим зрителям в Москве. Уникальность спектакля заключается в том, что он передает частные, но в то же время универсальные чувства - раздражение и любовь, усталость и радость - в каждом диалоге.

Значение спектакля

Спектакль стал важной частью культурного контекста, исследуя личные истории, которые отражают общественные и исторические реалии. Пьеса в исполнении Елены Морозовой и Дианы Рахимовой переносит зрителей в мир детства и взаимодействия с родителем, позволяя увидеть, как личное стало бессмертным в театре.

Возвращение на сцену

Спустя 15 лет после своего дебюта, спектакль снова в первоначальном составе, теперь в Электротеатре Станиславский. Эта новая жизнь пьесы, особенно в контексте перемен, произошедших с Театром.doc, возвращает зрителей к важным вопросам о времени, о семье и о себе.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который пройдет на сцене Электротеатра Станиславский!