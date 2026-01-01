Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Про мою маму и про меня
Билеты от 1600₽
Киноафиша Про мою маму и про меня

Спектакль Про мою маму и про меня

Постановка
Электротеатр Станиславский 12+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 12+
Билеты от 1600₽

О спектакле

Спектакль по пьесе Елены Исаевой в Электротеатре Станиславский

В Электротеатре Станиславский снова на сцене пьеса Елены Исаевой «Про мою маму и про меня». Это трогательная и искренная история о жизни девочки, чьи воспоминания о разговорах с матерью способны вызвать улыбку и слезы одновременно.

История создания

Читка пьесы была впервые представлена на фестивале молодой драматургии «Любимовка» в 2003 году. Успех этой работы привел к постановке в Театре.doc, который открыл свои двери мистическим зрителям в Москве. Уникальность спектакля заключается в том, что он передает частные, но в то же время универсальные чувства - раздражение и любовь, усталость и радость - в каждом диалоге.

Значение спектакля

Спектакль стал важной частью культурного контекста, исследуя личные истории, которые отражают общественные и исторические реалии. Пьеса в исполнении Елены Морозовой и Дианы Рахимовой переносит зрителей в мир детства и взаимодействия с родителем, позволяя увидеть, как личное стало бессмертным в театре.

Возвращение на сцену

Спустя 15 лет после своего дебюта, спектакль снова в первоначальном составе, теперь в Электротеатре Станиславский. Эта новая жизнь пьесы, особенно в контексте перемен, произошедших с Театром.doc, возвращает зрителей к важным вопросам о времени, о семье и о себе.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который пройдет на сцене Электротеатра Станиславский!

Режиссер
Елена Морозова
В ролях
Елена Морозова
Диана Рахимова

Купить билет на спектакль Про мою маму и про меня

Помощь с билетами
Март
10 марта вторник
20:00
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
от 1600 ₽

Фотографии

Про мою маму и про меня Про мою маму и про меня Про мою маму и про меня Про мою маму и про меня Про мою маму и про меня Про мою маму и про меня Про мою маму и про меня

В ближайшие дни

Маленькие комедии
16+
Комедия
Маленькие комедии
28 апреля в 19:00 Театриум на Серпуховке
от 1700 ₽
Питер Пэн
6+
Детский
Питер Пэн
11 мая в 12:00 Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
от 1700 ₽
Мужской сезон. Иммерсивный спектакль-шоу под дождем
16+
Танцевальный Иммерсивный
Мужской сезон. Иммерсивный спектакль-шоу под дождем
28 июня в 19:00 Театр на Мельникова
от 700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше