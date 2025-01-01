Спектакль «Про мою маму и про меня» рассказывает о непростых отношениях между мамой и её дочерью-подростком. В этом произведении переходный возраст девочки Лены совпадает с кризисом среднего возраста её матери. Эта драма сочетает в себе личные переживания и актуальные проблемы семейных взаимоотношений.
В основе сюжета лежат пять школьных сочинений главной героини. Каждое из них раскрывает различные аспекты их жизни:
Эти сочинения создают эмоциональную канву, где проходит сквозная линия о любви, поисках самоутверждения и борьбе с комплексами.
Действие спектакля разворачивается в советское время. Художники используют на большом экране видео и фотографии 70-х годов, что помогает создать атмосферу эпохи и углубляет восприятие сюжета.
Пьеса «Про мою маму и про меня» была успешно поставлена в различных российских театрах и получила множество наград на театральных фестивалях. За её написание Елена Исаева стала первым лауреатом Всероссийской драматургической премии «Действующие лица» в 2003 году. Кроме того, радиоспектакль, основанный на этой пьесе, был удостоен награды на Международном фестивале Европейского радиовещательного союза «Приз Европы» в Берлине в 2004 году.