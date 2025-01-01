Меню
Про мою маму и про меня
Киноафиша Про мою маму и про меня

Спектакль Про мою маму и про меня

Школьные сочинения в 2-х действиях
Постановка
Театр РОСТА 12+
Продолжительность 2 часа 10 минут с антрактом
Возраст 12+
О спектакле

Спектакль для подростков в Театре РОСТА

Спектакль «Про мою маму и про меня» рассказывает о непростых отношениях между мамой и её дочерью-подростком. В этом произведении переходный возраст девочки Лены совпадает с кризисом среднего возраста её матери. Эта драма сочетает в себе личные переживания и актуальные проблемы семейных взаимоотношений.

Сюжет и композиция

В основе сюжета лежат пять школьных сочинений главной героини. Каждое из них раскрывает различные аспекты их жизни:

  • «Как я ходила дарить куклу» — трогательная драма пятилетнего ребёнка, которому важно научиться не только брать, но и отдавать.
  • «Искусство и его создатели» — закулисный мир документального кино, в котором работает мама, поднимающий вопрос о том, как создаются шедевры.
  • «Жизнь, отданная людям» — история соседки бабы Раи, которая, доживая в одиночестве, ухаживает за своей подругой, пережившей войну.
  • «Игоряшка» — мамина школьная любовь, о которой дочка вспоминает, чтобы вернуть маму к жизни после утраты отца.
  • «Как я стала Сирано де Бержераком» — несчастная школьная любовь, которая пробуждает душу и вдохновляет на творчество.

Эти сочинения создают эмоциональную канву, где проходит сквозная линия о любви, поисках самоутверждения и борьбе с комплексами.

Постановка и визуальное оформление

Действие спектакля разворачивается в советское время. Художники используют на большом экране видео и фотографии 70-х годов, что помогает создать атмосферу эпохи и углубляет восприятие сюжета.

Успехи пьесы

Пьеса «Про мою маму и про меня» была успешно поставлена в различных российских театрах и получила множество наград на театральных фестивалях. За её написание Елена Исаева стала первым лауреатом Всероссийской драматургической премии «Действующие лица» в 2003 году. Кроме того, радиоспектакль, основанный на этой пьесе, был удостоен награды на Международном фестивале Европейского радиовещательного союза «Приз Европы» в Берлине в 2004 году.

В ролях
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева

Декабрь
11 декабря четверг
19:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 2500 ₽

Фотографии

Про мою маму и про меня Про мою маму и про меня Про мою маму и про меня Про мою маму и про меня

