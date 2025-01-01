Спектакль Про маленького поросенка Плюха

Кукольный спектакль для самых маленьких в Москве

Московская кукольная антреприза «Театр в чемодане» приглашает зрителей в Снегирёвский дом культуры на увлекательный спектакль «Про маленького поросёнка Плюха». Это кукольный музыкальный спектакль, созданный по мотивам сказок Элисон Аттли, предназначен для детей от 3 до 8 лет.

О сюжете

Спектакль рассказывает о добре и дружбе, поднимая важные вопросы о настоящих сокровищах. Что же это — сундук с драгоценностями или что-то иное? Ответы на эти вопросы предстоит узнать не только зрителям, но и самому поросёнку Плюху!

Плюх — это добрый и непосредственный поросенок, которому постоянно приходится сталкиваться с разного рода приключениями. Каждый день для него — это новая история, полная неожиданных поворотов. С Плюхом всегда непросто, но его искренность и доброта делают его любимцем среди зрителей.

Для всей семьи

Спектакль «Про маленького поросёнка Плюха» — это возможность не только развлечься, но и задуматься о важности дружбы и доброты. Приходите с детьми и разделите вместе радость о том, как здорово быть частью удивительных историй!