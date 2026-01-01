Спектакль Про любовь

Свидание с чувствами: спектакль ко Дню святого Валентина

«Про любовь» — это не просто спектакль. Это свидание. Свидание с любимым человеком и с теми чувствами, которые когда-то звучали громче, чем уведомления на телефоне.

Проведите вечер 13-14 февраля в 19:30 в Тотальном, чтобы вновь вспомнить, как это — быть рядом по-настоящему.

Событие, полное эмоций

Зрители сидят за столами и становятся частью происходящего. Их окружает поэзия и музыка, которые словно написаны для них. Мы говорим и поём о любви — честно, нежно, иногда иронично, а иногда мурашки поднимаются от нежных моментов.

Песни и мысли великих

В программе прозвучат тексты и идеи известных писателей, посвященные самому важному. Песни выступят в роли открыток из прошлого: о той любви, что была 10-15 лет назад, и о той, что всё ещё живёт внутри нас.

Для кого этот спектакль?

Если вы давно не выбирались вдвоём, если жаждете не просто «куда-нибудь», а места, где останется приятное послевкусие — приходите! Февраль должен быть временем тепла, а не холода.

Бонус для зрителей

Каждый билет включает в себя приятный комплимент — бокал вина!

Давайте говорить и петь о любви вместе!