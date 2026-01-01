Спектакль Про любовь...

Любовь в литературе: вечер с рассказами о самом главном

Сколько существует мировая литература, столько же и произведений о любви. Это чувство не поддается универсальному объяснению: каждый постигает его по-своему, и именно это делает его таким уникальным.

На сцене вас ждёт встреча с разными гранями любви, отражёнными в произведениях отечественной прозы XX и XXI веков. Эта вечная тема продолжает волновать писателей и сегодня, и вас ждёт особенный вечер, посвящённый её исследованию.

Нежные, остроумные и пронзительные рассказы классиков и современных авторов будут представлены двумя талантливыми актрисами — Дарьей Емельяновой и Екатериной Жировой. Их исполнение добавит особый колорит каждому рассказу, сделав вечер незабываемым.

Не упустите возможность насладиться этими литературными шедеврами и открыть для себя новые грани вечной темы!