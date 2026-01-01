Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Про любовь...
Киноафиша Про любовь...

Спектакль Про любовь...

16+
Возраст 16+

О спектакле

Любовь в литературе: вечер с рассказами о самом главном

Сколько существует мировая литература, столько же и произведений о любви. Это чувство не поддается универсальному объяснению: каждый постигает его по-своему, и именно это делает его таким уникальным.

На сцене вас ждёт встреча с разными гранями любви, отражёнными в произведениях отечественной прозы XX и XXI веков. Эта вечная тема продолжает волновать писателей и сегодня, и вас ждёт особенный вечер, посвящённый её исследованию.

Нежные, остроумные и пронзительные рассказы классиков и современных авторов будут представлены двумя талантливыми актрисами — Дарьей Емельяновой и Екатериной Жировой. Их исполнение добавит особый колорит каждому рассказу, сделав вечер незабываемым.

Не упустите возможность насладиться этими литературными шедеврами и открыть для себя новые грани вечной темы!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше