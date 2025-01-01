Меню
Про китенка и котенка
Про китенка и котенка

Спектакль Про китенка и котенка

6+
Режиссер Александр Вахов
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

История о первой дружбе и настоящем счастье

В одном далёком уголке мира жил очень чувствительный китёнок. Он был так обижен на всех вокруг, что решил уйти от всех и остаться совсем один. Он был так решителен, что проглотил весь мир и оказался в бескрайном космосе. Но вот только никто не знал, что даже в таком огромном пространстве не хватит места для одного невероятно общительного маленького котёнка…

Дружба, которая меняет всё

«Про китёнка и котёнка» — это трогательная история для всей семьи, рассказывающая о том, как важно не быть одному и как настоящая дружба может помочь обрести счастье. Китёнок, решивший остаться в одиночестве, встречает котёнка, который учит его, что быть рядом с другом — значит разделить не только радости, но и трудности.

Уроки о поддержке и счастье

Эта история учит детей и взрослых важным жизненным ценностям: поддержке, пониманию и радости от настоящей дружбы. В ней звучит послание о том, что счастье можно найти только в том, чтобы разделить его с тем, кто тебе дорог.

Сказка для всей семьи

«Про китёнка и котёнка» — это спектакль, который будет интересен как детям, так и взрослым, напоминая нам о том, как важны близкие люди рядом, и как дружба может изменить наш мир.

