Pro Федота
Билеты от 5000₽
Киноафиша Pro Федота

Спектакль Pro Федота

18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля "Про Федота-стрельца, удалого молодца" по Л. Филатову

Искрометная пьеса Леонида Филатова в стиле площадного театра вновь на сцене! Эта яркая, веселая сказка для взрослых уже много лет не теряет своей актуальности и неизменно вызывает бурю положительных эмоций.

Новая интерпретация

Режиссер спектакля предлагает свежую, динамичную и невероятно актуальную интерпретацию этой ироничной комедии. В представлении можно увидеть огромное количество отсылок к нашей политической и общественной жизни, а также сиюминутные шутки о текущих событиях. Это делает каждый просмотр уникальным, и спектакль можно пересматривать снова и снова.

Неожиданное прочтение

Спектакль "Про Федота-стрельца" предлагает зрителям взглянуть на знакомую пьесу под новым, неожиданным углом. Эта необычная интерпретация заряжает позитивом с первых минут, и без хорошего настроения никто из зрителей не уйдет!

Факты о спектакле

  • Автор пьесы – Леонид Филатов, известный советский и российский поэт, актер и автор.
  • Пьеса написана в жанре ироничной комедии и посвящена народным смеющимся героям.
  • Спектакль стал настоящим хитом среди зрителей благодаря своему актуальному содержанию и динамичному ритму.
Режиссер
Вадим Чибисов
В ролях
Антон Шварц
Антон Шварц
Сергей Сафронов-Болшев
Татьяна Дубравина
Вадим Чибисов

Фотографии

Pro Федота Pro Федота Pro Федота Pro Федота Pro Федота Pro Федота Pro Федота Pro Федота Pro Федота Pro Федота

