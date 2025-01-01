Спектакль Про Федота-стрельца

Спектакль-сказка по пьесе Леонида Филатова

Пьеса-сказка «Про Федота-стрельца, удалого молодца» написана Леонидом Филатовым и стала настоящим народным произведением. В ней он с большой любовью передает патриотические чувства, отражая богатую историю и культуру своей Родины.

Эта история по праву заняла почетное место в русской стихотворной литературе и, став фольклором, возродила утраченные традиции скоморошины. Не удивительно, что действие пьесы разворачивается при участии скоморохов-потешников. Такие образы всегда вдохновляли русских творцов.

Музыкальное вдохновение

Интересно, что оратория композитора Валерия Гаврилина «Скоморохи» была написана на основе музыки, созданной в 1967 году специально для спектакля Театра им. Ленсовета «Через сто лет в берёзовой роще». Удивительно, но это произведение перекликается с впечатляющим творением Филатова, который сам является скоморохом своего времени.

И юмор, и мудрость

«А что сказка дурна - то рассказчика вина. Изловить бы дурака да отвесить тумака, ан нельзя никак - ведь рассказчик-то дурак! А у нас спокон веков нет суда на дураков!» - эти строки заставляют нас задуматься о природе человеческой глупости и о вечных истинах.

Приходите на спектакль, чтобы не только насладиться ярким представлением, но и поразмышлять о нашем времени и о том, что объединяет нас всех, даже в самые непростые моменты. «Про Федота-стрельца, удалого молодца» - это не просто сказка, а вызов, который мы принимаем вместе с артистами на сцене.