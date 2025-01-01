Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 1500₽
Киноафиша Про Федота-стрельца…

Спектакль Про Федота-стрельца…

Постановка
Театр им. Булгакова 6+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Сказка в стихах Леонида Филатова под аккомпанемент электронной балалайки

Авторы нового спектакля предлагают зрителю уникальное сценическое решение. Известное произведение Леонида Филатова, полное тонкого юмора, исполнится под аккомпанемент электронной балалайки. Звучание этого необычного инструмента гармонично вплетается в текст, создавая атмосферу взрослой сказки.

Актеры также оживляют сюжет с помощью кукол, что превращает исполнение в поистине живую историю. Такая удивительная интерпретация не оставит равнодушным никого.

Исполнители

  • Заслуженный артист России Вадим Колганов
  • Актрисы театра и кино Елена Бобкова и Виктория Мустафина
  • Актер театра и кино Михаил Липкин

Музыкальные партии

Музыку исполняет Михаил Кондауров, ученик известного балалаечного мастера Алексея Архиповского.

Режиссеры

Режиссерами спектакля стали Ольга Аничкова и Виктория Мустафина, которые привнесли в постановку свою уникальную творческую энергию.

Режиссер
Ольга Аничкова
В ролях
Вадим Колганов
Вадим Колганов
Елена Бобкова
Виктория Мустафина
Михаил Липкин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 1500 ₽
22 октября
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Мама на востоке
12+
Драма
Мама на востоке
24 августа в 19:00 Театр живого действия
от 2500 ₽
Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой
6+
Детский Детские елки
Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой
24 августа в 12:00 Театр марионеток
от 800 ₽
Хурьма
18+
Премьера Драма
Хурьма
26 сентября в 19:00 Театр города М.
от 2600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше