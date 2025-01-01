Спектакль Про Федота-стрельца…

Сказка в стихах Леонида Филатова под аккомпанемент электронной балалайки

Авторы нового спектакля предлагают зрителю уникальное сценическое решение. Известное произведение Леонида Филатова, полное тонкого юмора, исполнится под аккомпанемент электронной балалайки. Звучание этого необычного инструмента гармонично вплетается в текст, создавая атмосферу взрослой сказки.

Актеры также оживляют сюжет с помощью кукол, что превращает исполнение в поистине живую историю. Такая удивительная интерпретация не оставит равнодушным никого.

Исполнители

Заслуженный артист России Вадим Колганов

Актрисы театра и кино Елена Бобкова и Виктория Мустафина

Актер театра и кино Михаил Липкин

Музыкальные партии

Музыку исполняет Михаил Кондауров, ученик известного балалаечного мастера Алексея Архиповского.

Режиссеры

Режиссерами спектакля стали Ольга Аничкова и Виктория Мустафина, которые привнесли в постановку свою уникальную творческую энергию.