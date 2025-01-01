Спектакль Про Федота-стрельца…

Авторы нового спектакля предлагают зрителю уникальное сценическое решение. Известное произведение Леонида Филатова, полное тонкого юмора, исполнится под аккомпанемент электронной балалайки. Звучание этого необычного инструмента гармонично вплетается в текст, создавая атмосферу взрослой сказки.
Актеры также оживляют сюжет с помощью кукол, что превращает исполнение в поистине живую историю. Такая удивительная интерпретация не оставит равнодушным никого.
Музыку исполняет Михаил Кондауров, ученик известного балалаечного мастера Алексея Архиповского.
Режиссерами спектакля стали Ольга Аничкова и Виктория Мустафина, которые привнесли в постановку свою уникальную творческую энергию.