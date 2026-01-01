Спектакль Про Федота-стрельца, удалого молодца

Современная постановка по мотивам Леонида Филатова

Эта необычная постановка по мотивам произведений Леонида Филатова погружает зрителей в уникальный мир театра кукол. Это не просто сказка — это особенный жанр, где яркая ирония и тонкий юмор с любовью и сарказмом отражают особенности современной жизни.

Встреча с героями настоящей сказки

Зрителей ждёт встреча с классическими персонажами, которые в этой постановке обретают новые, актуальные черты:

Безрассудный Царь , решающий важные государственные дела, не всегда следуя здравому смыслу.

, решающий важные государственные дела, не всегда следуя здравому смыслу. Ненасытный Генерал , стремящийся к власти и власти ради.

, стремящийся к власти и власти ради. Советница-колдунья Баба Яга , имеющая свои тайные цели и замыслы.

, имеющая свои тайные цели и замыслы. Храбрый Молодец и его верная жена — символы стойкости, любви и мужества.

Всё, как в старых добрых сказаниях, былинах и легендах, но с современным подходом и осознанием, что даже самые великие дела на свете часто решаются в условиях абсурда.

Шутливая история о человеческих пороках и вечной борьбе добра и зла

Эта сказка расскажет о том, как вершатся дела государственной важности, о людских слабостях, о борьбе добра и зла, и, конечно, о любви. На сцене оживут человеческие пороки и достоинства, отражённые в традиционных образах и в эксцентричных интерпретациях.

Не упустите шанс увидеть уникальное сочетание классической сказки и современной интерпретации!

Эта постановка — для тех, кто ценит добрый юмор, иронию и глубокие жизненные темы, поданные в лёгкой и развлекательной форме. Вдохновляясь старинными мотивами, режиссёр привносит в знакомую историю актуальные и современные элементы, делая её ещё более увлекательной для взрослой аудитории.