Спектакль Про Федота-стрельца, удалого молодца

Эта необычная постановка по мотивам произведений Леонида Филатова погружает зрителей в уникальный мир театра кукол. Это не просто сказка — это особенный жанр, где яркая ирония и тонкий юмор с любовью и сарказмом отражают особенности современной жизни.
Зрителей ждёт встреча с классическими персонажами, которые в этой постановке обретают новые, актуальные черты:
Всё, как в старых добрых сказаниях, былинах и легендах, но с современным подходом и осознанием, что даже самые великие дела на свете часто решаются в условиях абсурда.
Эта сказка расскажет о том, как вершатся дела государственной важности, о людских слабостях, о борьбе добра и зла, и, конечно, о любви. На сцене оживут человеческие пороки и достоинства, отражённые в традиционных образах и в эксцентричных интерпретациях.
Эта постановка — для тех, кто ценит добрый юмор, иронию и глубокие жизненные темы, поданные в лёгкой и развлекательной форме. Вдохновляясь старинными мотивами, режиссёр привносит в знакомую историю актуальные и современные элементы, делая её ещё более увлекательной для взрослой аудитории.