Про Федота-стрельца, удалого молодца
Киноафиша Про Федота-стрельца, удалого молодца

Спектакль Про Федота-стрельца, удалого молодца

12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль по пьесе Леонида Филатова

Зрителей ждет удивительное событие — спектакль по знаменитой пьесе Леонида Филатова в исполнении артистов театра РИФмованные РИФом. Эта постановка сохранила оригинальную авторскую иронию, но была адаптирована для более широкой аудитории. Спектакль имеет возрастной рейтинг 12+, что делает его интересным как для взрослых, так и для детей.

Яркие образы и артистизм

Неотъемлемой частью спектакля стали яркие костюмы и непосредственность юных артистов. Они создают атмосферу праздника, которая непременно зарядит зрителей положительными эмоциями вне зависимости от погоды за окном.

Сочный язык текста

Сочетание живого языка пьесы с динамичными действиями на сцене сделает ваш вечер незабываемым. Спектакль прекрасно подойдёт как для семейного просмотра, так и для похода в театр с друзьями.

Не пропустите шанс увидеть эту оригинальную интерпретацию классики, погружая себя в мир театрального искусства и забавного сюжета!

