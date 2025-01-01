Меню
Про Федота-стрельца, удалого молодца
Киноафиша Про Федота-стрельца, удалого молодца

Спектакль Про Федота-стрельца, удалого молодца

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца» в Екатеринбурге

Приготовьтесь к удивительному театральному опыту! Представляем вам современную постановку по мотивам знаменитого произведения Леонида Филатова. Это – не просто спектакль кукол; это целый мир, где сказка обретает новое дыхание и заставляет задуматься о вечных человеческих ценностях.

Сказка для взрослых

«Про Федота-стрельца» – это необычная сказка для взрослых, в которой ирония и тонкий юмор соединяются в едином потоке, отражая реалии нашей жизни. Мы знаем, как важен этот жанр, который позволяет взглянуть на знакомые истории с новой стороны.

Встреча с героями

На сцене вас ждут колоритные персонажи: безрассудный Царь, ненасытный Генерал, загадочная советница-колдунья Баба Яга, Храбрый Молодец и его верная жена. Эти образы знакомы многим из нас, и в их судьбах переплетаются мотивы старинных сказаний, былин и легенд.

Темы спектакля

Эта шутливая история затрагивает вопросы государственной важности, человеческих пороков, а также вечной борьбы добра и зла. И, конечно, ключевой темой здесь является любовь – без которой не можно представить ни одну настоящую сказку.

Не упустите возможность погрузиться в мир театра кукол и насладиться уникальной интерпретацией классического произведения! Это шоу, которое вы не забудете.

В других городах

Екатеринбург, 16 сентября
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00
Екатеринбург, 5 ноября
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1500 ₽
Екатеринбург, 6 ноября
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1500 ₽

