Кукольный спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца» в Екатеринбурге

Приготовьтесь к удивительному театральному опыту! Представляем вам современную постановку по мотивам знаменитого произведения Леонида Филатова. Это – не просто спектакль кукол; это целый мир, где сказка обретает новое дыхание и заставляет задуматься о вечных человеческих ценностях.

Сказка для взрослых

«Про Федота-стрельца» – это необычная сказка для взрослых, в которой ирония и тонкий юмор соединяются в едином потоке, отражая реалии нашей жизни. Мы знаем, как важен этот жанр, который позволяет взглянуть на знакомые истории с новой стороны.

Встреча с героями

На сцене вас ждут колоритные персонажи: безрассудный Царь, ненасытный Генерал, загадочная советница-колдунья Баба Яга, Храбрый Молодец и его верная жена. Эти образы знакомы многим из нас, и в их судьбах переплетаются мотивы старинных сказаний, былин и легенд.

Темы спектакля

Эта шутливая история затрагивает вопросы государственной важности, человеческих пороков, а также вечной борьбы добра и зла. И, конечно, ключевой темой здесь является любовь – без которой не можно представить ни одну настоящую сказку.

Не упустите возможность погрузиться в мир театра кукол и насладиться уникальной интерпретацией классического произведения! Это шоу, которое вы не забудете.