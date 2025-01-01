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Киноафиша Про Федота-стрельца, удалого молодца

Спектакль Про Федота-стрельца, удалого молодца

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Сказка «Про Федота-стрельца, удалого молодца» в Максим-холле

Приглашаем вас на современную постановку по мотивам знаменитого произведения Леонида Филатова. Это не просто спектакль — это уникальный опыт, который подарит вам Театр кукол в новом свете!

Сказка для взрослых

«Про Федота-стрельца» — это сказка для взрослых, где ирония и тонкий юмор ярко отражают современную жизнь. Зрителей ждет встреча с колоритными героями настоящей сказки: безрассудным Царём, ненасытным Генералом, мудрой советницей-колдуньей Бабой Ягой, Храбрым Молодцем и его верной женой.

Сюжет и темы

В этой шутливой истории переплетены темы государственной важности, человеческих пороков, вечной борьбы добра и зла, а также, конечно, любви. Всё это — как в старых добрых сказаниях, былинах и легендах, но с современным взглядом на привычные мотивы.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую интерпретацию классики. Приходите и погрузитесь в мир, где старые истории приобретают новый смысл, а знакомые персонажи оживают на сцене!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 4 сентября
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1500 ₽
Екатеринбург, 6 сентября
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1500 ₽
Екатеринбург, 3 октября
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1500 ₽
Екатеринбург, 4 октября
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1500 ₽

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